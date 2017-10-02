  • الاثنين 12 محرم 1439هـ - 02 أكتوبر 2017م
  02:51    منفذ إطلاق نار لاس فيجاس رجل أبيض عمره 64 عاما        02:52     ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار في لاس فيجاس إلى 50 قتيلا        02:52    مطلق النار في لاس فيغاس من سكان المدينة ويدعى ستيفن بادوك         02:55    شرطة لاس فيجاس" واثقة " من أنها عثرت على سيدة مطلوبة على صلة بحادث إطلاق النار        03:14    ثمانية قتلى من حزب الله اللبناني في ضربة لطائرة من دون طيار في وسط سوريا         03:24    رئيس كاتالونيا يطالب بوساطة دولية في الازمة مع مدريد وبسحب كل قوات الشرطة من الاقليم    

استمرار تقدمها في الجوف.. ومقتل 6 متمردين بنهم وتعز

المقاومة اليمنية: الشرعية جاهزة لحسم معركة صنعاء
حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 02 أكتوبر 2017

عقيل الحلالي (صنعاء)

أكد عبدالله الشندقي، الناطق باسم المقاومة الشعبية في محافظة صنعاء، أمس، أن الجيش الوطني الموالي للحكومة الشرعية، بات على استعداد وجاهزية تامة لحسم معركة صنعاء.

وأوضح الشندقي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أن «تأخر الحسم العسكري في العاصمة صنعاء وغيرها من مناطق خاضعة لسيطرة (المليشيات) حتى يومنا هذا، كان نتيجة إعطاء القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي فرصة للمفاوضات والسلام».

وتابع: «ولكن الفرصة انتهت بعد مفاوضات جنيف والكويت وبعد التاريخ القديم والجديد للمليشيات التي انقلبت على كل المفاوضات، وجميع المؤشرات تقول إن المليشيات لن تتراجع عن غيها، وإن الخيار الحالي للحسم العسكري».

وأشار الشندقي إلى أن القيادة العسكرية والسياسية باتت على قناعة تامة بأن السلام والمفاوضات لن ينجحا مع مليشيا الحوثي وصالح، على الرغم من محاولة القيادة السياسية لـ«حقن دماء اليمنيين».

وأكد أن قيادة الجيش الوطني رفعت الخطط العسكرية إلى القيادة السياسية لتحرير ما تبقى من محافظات يمنية، من بينها صنعاء، من قبضة مليشيا الحوثي وصالح، وهي في انتظار توجيهاتهم للبدء في تنفيذها. ... المزيد
     
 