المقاومة اليمنية: الشرعية جاهزة لحسم معركة صنعاء

عقيل الحلالي (صنعاء)

أكد عبدالله الشندقي، الناطق باسم المقاومة الشعبية في محافظة صنعاء، أمس، أن الجيش الوطني الموالي للحكومة الشرعية، بات على استعداد وجاهزية تامة لحسم معركة صنعاء.

وأوضح الشندقي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أن «تأخر الحسم العسكري في العاصمة صنعاء وغيرها من مناطق خاضعة لسيطرة (المليشيات) حتى يومنا هذا، كان نتيجة إعطاء القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي فرصة للمفاوضات والسلام».

وتابع: «ولكن الفرصة انتهت بعد مفاوضات جنيف والكويت وبعد التاريخ القديم والجديد للمليشيات التي انقلبت على كل المفاوضات، وجميع المؤشرات تقول إن المليشيات لن تتراجع عن غيها، وإن الخيار الحالي للحسم العسكري».

وأشار الشندقي إلى أن القيادة العسكرية والسياسية باتت على قناعة تامة بأن السلام والمفاوضات لن ينجحا مع مليشيا الحوثي وصالح، على الرغم من محاولة القيادة السياسية لـ«حقن دماء اليمنيين».