«ثبور» يتوج بطلاً لشوط جبل حفيت الرئيس

العين(الاتحاد)
توج المهر «إفراج» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبإشراف ايريك ليمارتنيل، وبقيادة تاج اوشي بطلاً لسباق «سيح بن عمار» البالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، والذي أقيم في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر، مساء أمس الأول ضمن السباق السادس لموسم سباقات مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، الذي تألف من 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة.
وتمكن «إفراج» البالغ من العمر أربع سنوات والمنحدر من نسل «زفيرو دو نولفي» من الانخراط من الصفوف الخلفية لينقض على الصدارة، ويتفوق بفارق عن رفيق إسطبله «آر بي بيرننج ارش»، فيما جاء ثالثاً «بيان» لسالم علي مرشد المرر، وتمكن البطل من قطع المسافة في 2:19:91 دقيقة.
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وحظي الحفل برعاية ودعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وشهد الحفل حشد جماهيري كبير قدر بنحو (7,500) متفرج، يتقدمهم محمد الناصري مدير عام نادي العين، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام للسباقات بنادي العين للفروسية والرماية والجولف اللذان قاما بتتويج الفائزين في الأشواط.
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