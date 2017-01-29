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«إفراج» بطلاً لسباق «سيح بن عمار» وثنائية لخيول رئيس الدولة

«ثبور» يتوج بطلاً لشوط جبل حفيت الرئيس
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تاريخ النشر: الأحد 29 يناير 2017

العين(الاتحاد)

توج المهر «إفراج» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبإشراف ايريك ليمارتنيل، وبقيادة تاج اوشي بطلاً لسباق «سيح بن عمار» البالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، والذي أقيم في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر، مساء أمس الأول ضمن السباق السادس لموسم سباقات مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، الذي تألف من 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة.

وتمكن «إفراج» البالغ من العمر أربع سنوات والمنحدر من نسل «زفيرو دو نولفي» من الانخراط من الصفوف الخلفية لينقض على الصدارة، ويتفوق بفارق عن رفيق إسطبله «آر بي بيرننج ارش»، فيما جاء ثالثاً «بيان» لسالم علي مرشد المرر، وتمكن البطل من قطع المسافة في 2:19:91 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لخيول صاحب السمو رئيس الدولة، عبر المهر القوي «داريوس دي بون» بإشراف ايريك ليمارتنيل وبقيادة تاج اوشي بكأس سباق «مزيد» في الشوط الرابع لمسافة (1400) متر، والمخصص للخيول العربية الأصيلة، وبلغت إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، وتمكن «داريوس دي بون» ابن «نوريسك الموري من التفوق بفارق 2,75 طول عن «مشرف» بقيادة نيكولاس بارزلونا، فيما جاء في المركز الثالث «جيمي» بقيادة جيرالد افرانش، وتعود ملكيتها لصاحب السمو رئيس الدولة أيضاً، وتمكن البطل من قطع المسافة في 1:35:94 دقيقة، وتسلم جائزة الفوز سالم الكتبي مدير سباقات خيول صاحب السمو رئيس الدولة.

وحظي الحفل برعاية ودعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وشهد الحفل حشد جماهيري كبير قدر بنحو (7,500) متفرج، يتقدمهم محمد الناصري مدير عام نادي العين، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام للسباقات بنادي العين للفروسية والرماية والجولف اللذان قاما بتتويج الفائزين في الأشواط.

وتوج الجواد «ايه اف ثبور» لخالد خليفة النابودة، وبإشراف ارنست اورتيل وبقيادة ريتشارد مولن بلقب كأس «جبل حفيت» لمسافة ألف متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة وهو الشوط الرئيس لمسافة ألف متر بجوائز مالية بلغت 85 ألف درهم. ... المزيد
     
 

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