«الهلال» تغيث الساحل الغربي والحديدة بأطنان من المساعدات

أبوظبي (وام)

رفعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية من وتيرة مساعداتها الإنسانية والإغاثية في اليمن خلال شهر يوليو الماضي خصوصاً في محافظة الحديدة ومناطق الساحل الغربي، ووزعت عشرات الآلاف من أطنان المساعدات والسلال الغذائية لتخفيف معاناة أهالي المحافظات اليمنية بعد الممارسات القمعية لميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية ضدهم.

وتابعت الهيئة جهودها الحثيثة في معالجة المصابين والمتضررين من العمليات الهمجية للحوثيين، فيما استمرت عمليات ومشاريع البنية التحتية وتحديداً فيما يخص بناء المدارس وتعزيز شبكة الكهرباء. وتضمنت الجهود الإنسانية مبادرات مرتبطة بتنظيم الأعراس الجماعية وتقديم المساعدات الإغاثية والسلال الغذائية وتنظيم الدورات التدريبية للأمن العام والقوات اليمنية.

وبرز تعامل هيئة الهلال الأحمر مع الظروف الجغرافية والميدانية لبعض المدن وما تمثله تلك التحديات من عائق أمام إيصال المساعدات، وهو ما دفعها وبالتنسيق مع قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتنفيذ عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على أهالي شمال مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة وذلك للتخفيف من وطأة معاناة الأشقاء اليمنيين ومساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمرون بها عبر استخدام المظلات التي تستخدم تقنية «جهاز تحديد المواقع لإسقاط المساعدات». وثمنت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدور الإنساني الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر والمساعدات الإغاثية التي تقدمها والمشروعات الاجتماعية والخدمية والتنموية التي تنفذها في مختلف المناطق.

وحافظت الهيئة خلال يوليو على النسق المرتفع في عمليات توزيع المساعدات الإغاثية لتواكب بذلك عمليات تحرير محافظة الحديدة وغيرها من مناطق الساحل الغربي لليمن، حيث وزعت عشرات الآلاف من السلال الغذائية على أهالي مديريات التحيتا والخوخة والمخا للتخفيف من وطأة معاناتهم. وجاء توزيع المساعدات الإنسانية والغذائية ضمن جسر إغاثي بري وجوي وبحري موجه من الإمارات إلى سكان الحديدة للتخفيف من معاناتهم.

وتغلبت فرق الهلال الأحمر الإغاثية على الطبيعة الجغرافية القاسية في العديد من المناطق، ونجحت في إيصال المساعدات للمناطق الجبلية في مديرية القبيطة النائية بمحافظة لحج، حيث قامت بتوزيع 500 سلة غذائية على الأهالي، كما أوصلت 1200 سلة غذائية إلى أهالي مركز الضاحي بمديرية كرش على خطوط التماس.

وتولي الإمارات عناية خاصة لمعالجة جرحى الحرب، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة حيث شهد يوليو مغادرة 74 من الجرحى اليمنيين ومرافقيهم إلى الهند لتلقي العلاج في مستشفياتها على نفقة الإمارات. كما أنقذ فريق الجراحة الإماراتي حياة الطفلة اليمنية سمية (3 أعوام) التي أصيبت بجروح خطيرة في منطقة البطن والأمعاء جراء استهداف مليشيات الحوثي منزل أسرتها بقذيفة هاون، حيث أجريت لها عملية جراحية تكللت بالنجاح، ومن ثم تم نقلها لأحد مستشفيات الدولة لاستكمال علاجها. كما حرصت «الهلال الأحمر» على دعم جمعية الحياة للتدخل المبكر في عدن من خلال تنظيم دورة تدريبية في برامج «القدرات العقلية» لذوي الإعاقة.

وتابعت «الهلال الأحمر» تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية الأساسية مع التركيز بشكل خاص على قطاع التعليم الذي يمثل أولوية بالنسبة للإمارات بهدف إعادة تأهيل الشباب اليمني وتسريع عملية دمجهم في المجتمع من أجل بناء مستقبل أفضل لوطنهم. ووضعت الهيئة حجر الأساس لعملية إعادة ترميم وتأهيل مدرسة الشهيد علي عثمان ناجي بمنطقة المركولة في مديرية الضالع، كما دشنت العمل بمشروع ترميم مدرسة علي مقبل ناجي بمنطقة حجر، إضافة إلى افتتاح قاعات محاضرات جامعية في كلية النفط والمعادن بعتق عاصمة شبوة.

ووقعت الهيئة عقداً مع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت لتنفيذ مشروع ربط شبكة التصريف الصحي بمدينة الشيخ خليفة السكنية الواقعة بالشبكة الرئيسة بمديرية المكلا. كما شهد يوليو إعادة تأهيل شبكة الكهرباء وتركيب المحولات اللازمة لعودة التيار الكهربائي إلى 1600 منزل في منطقة يختل الواقعة شمال مديرية المخا في الساحل الغربي. ونظمت حفل زواج جماعي في محافظة أبين، وتكفلت بالإشراف على مراسم الزواج والترتيبات الخاصة به كما قدمت للعرسان هدايا تساعدهم على بدء حياة مستقرة.