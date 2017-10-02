هيمنة إسبانية على صدارة تصنيف «اليويفا»

مراد المصري (دبي)

تصدر ثلاثي الكرة الإسبانية قائمة ترتيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» الصادر بعد ختام مباريات شهر سبتمبر، وذلك بتواجد ريال مدريد المتوج بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية بالمركز الأول بمجموع 156.571 نقطة، ثم أتلتيكو مدريد بالمركز الثاني بمجموع 135.571 نقطة، وبالمركز الثالث برشلونة بمجموع 133.571 نقطة.

ويعتمد هذا التصنيف على نتائج الفرق في آخر أربعة مواسم في المسابقات الأوروبية يضاف إليها رصيد الموسم الحالي، وقد جاء بايرن ميونيخ الألماني بالمركز الرابع بمجموع 124.799 نقطة، مع تواجد يوفنتوس الإيطالي بالمرتبة الخامسة بمجموع 121.983 نقطة.

وتقدم إشبيلية الإسباني للمركز السادس بمجموع 117.571 نقطة، ثم باريس سان جيرمان الفرنسي بمجموع 107.849 نقطة، وجاء بالمرتبة الثامنة مانشستر سيتي الإنجليزي بمجموع 99.292 نقطة، وتاسعاً دورتموند الألماني بمجموع 95.799 نقطة، وبالمركز العاشر أرسنال الإنجليزي بمجموع 89.292 نقطة.

وفي أبرز تحركات بقية الأندية تقدم زينيت الروسي للمرتبة الـ17 بمجموع 77.276 نقطة، فيما أصبح دينامو كييف الأوكراني بالمرتبة الـ 25 بمجموع 61.306، كما واصل لاتسيو رحلة صعوده بالوصول للمركز الـ41 بمجموع 40.983 نقطة، وهو حال ميلان العائد بعد غياب وأصبح بالمرتبة الـ55 بمجموع 32.983 نقطة.

ويساهم هذا الترتيب في تحديد توزيع الأندية خلال مراسم قرعة المنافسات، إلى جانب احتساب المجموع العام لكل دولة لمعرفة عدد المقاعد المخصصة لها في المسابقات الرئيسية وأبرزها دوري أبطال أوروبا، وهو ما جعل إيطاليا على سبيل المثال تفقد مقعدها الرابع لصالح ألمانيا، وسط منافسة محتدمة حاليا بينهما على هذا التصنيف، في وقت تتواجد فيه الفرق الإسبانية بالمقدمة بكل أريحية، وسط تراجع إنجليزي تم إيقافه بفضل النتائج الإيجابية الموسم الحالي مع عودة مانشستر يونايتد وحصده لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، حيث يتواجد حاليا بالمرتبة الـ15 برصيد 83.292 نقطة، والأداء القوي من مانشستر سيتي، وتشيلسي الذي يحتل المرتبة الـ 12 برصيد 85.292 نقطة.