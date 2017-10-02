النسخة الثامنة لدوري هوكي الجليد تنطلق اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق في الثامنة والنصف مساء اليوم بصالة التزلج بمدينة العين، منافسات النسخة الثامنة لدوري هوكي الجليد لموسم 2017-2018 بمشاركة ستة فرق هي ستورمز، سكوربيونز، ذيبز العين، فايبرز، دبي مايتي كاملز، ووايت بيرز وتحت اشراف اتحاد الرياضات الجليدية وبتنظيم أبوظبي للرياضات الجليدية وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك بلقاء يجمع فريقي ذيبز ووايت بيرز.

ويقام دوري الإمارات لهوكي الجليد بنسخته الثامنة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الدوري في المواسم الماضية التي أقيمت في إطار الخطط المعتمدة لأجندة النشاطات والمسابقات الرياضية التي اعتمدها النادي للموسم الجديد والتي تقام بأهداف نشر وتوسيع قاعدة رياضة هوكي الجليد والعمل على تعزيز النجاحات ودعم مسيرة اللعبة ورياضييها نحو تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.

وقال هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد للرياضات الجليدية: إن تواصل الدوري للعام الثامن على التوالي يؤكد حجم المساعي الكبيرة والدعم اللامحدود لإنجاح مسيرة اللعبة وتحقيق التقدم والازدهار نحو مزيد من الإنجازات والنجاحات في الاستحقاقات المحلية والخارجية، مشيرا الى ان المواسم الماضية رسخت عوامل النجاح لنظام بطولة الدوري التي شارك فيها ستة فرق أسهمت بإثراء البطولة من النواحي الفنية والتكتيكية ومنحت البطولة زخما فنيا عاليا ، الأمر الذي أسهم باكتشاف العديد من اللاعبين ذوي القدرات والإمكانيات العالية والتي تؤهلهم لحجز مقاعدهم مع المنتخبات الوطنية لهوكي الجليد. وأضاف: اتحاد اللعبة وجد من دوري هوكي الجليد رافدا ومنبعا لتكريس محاور وخطوات النهوض والتقدم بجميع أروقة اللعبة ودعم المنتخبات الوطنية، مؤكدا أن هذا المشروع الهادف الذي يقدمه نادي أبوظبي للرياضات الجليدية سيسهم في الارتقاء باللعبة نحو آفاق أوسع واكبر وسينقلها إلى مكانة متقدمة تكون كفيلة بالمحافظة على الإنجازات المتحققة وتعمل على تعزيزها بألقاب وبطولات جديدة لدعم المسيرة الرياضية الإماراتية.