اعتماد النظام الأساسي لـ «شطرنج الفجيرة»

الفجيرة (الاتحاد)

اعتمد الشيخ صالح الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في إمارة الفجيرة، راعي الحركة الرياضية بالإمارة، النظام الأساسي لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة في إصداره الثاني لعام 2017، ويتألف النظام من 7 أبواب و 68 مادة.

وتعتبر لوائح النظام نقلة نوعية للمنظومة الإدارية في النادي لتطوير العمل الإداري والفني للنادي، حيث إن اللوائح الجديدة تبلور صورة واضحة للكيان التنظيمي ومكوناته ورسم العمليات والإجراءات، في إطار واضح ومفهوم لتسيير مهام نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، ضمن خطة واضحة ومنظمة في سبيل تحقيق الخطة الاستراتيجية الموضوعة ومتابعة الخطط التنفيذية من خلال ضوابط وأسس تستشرف المستقبل وتواكب سياسة الدولة، كما أنها تواكب نظام الشطرنج العالمي.