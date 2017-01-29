الحبتور يتفوق على ديزرت والإمارات يجدد أمله في التأهل

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو أمس الأول الجولة الخامسة لبطولة كأس ماكلارين الفضي للبولو، المقامة حالياً بمنتجع ونادي الحبتور للفروسية والبولو، برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وتستمر منافساتها حتى 3 فبراير المقبل.

وأكد فريق الحبتور تأهله للمربع الذهبي للبطولة، ليعلن التحدي للمنافسة في لقب النسخة السادسة من البطولة، بعد فوزه على فريق ديزرت بالم القوي 9-8، فيما نجح فريق الإمارات في الفوز على فريق الذئاب 10-6.

أما عن حسابات بقية الفرق للتأهل للمربع واللحاق بفريق الحبتور، فقد انحصرت المنافسة بين فرق الإمارات ولديه فوزان وخسارة، وبن دري بفوزين حتى الآن، بينما تلقى فريق ديزرت بالم خسارتين وحقق فوزاً وحيداً، ويبقى موقف فريق مهرة مرهوناً بنتيجة مباراته التي أقيمت أمس أمام فريق زيدان والذي تلقى هو الآخر خسارتين.