  • الأحـد غرة جمادى الأولى 1438هـ - 29 يناير 2017م
  12:25    مقتل 30 مسلحا ارهابياً و10 مدنيين في هجوم جوي باليمن        12:27     وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: سنمتثل للأوامر القضائية         12:39     إياتا: منع بعض أطقم الطائرات من دخول أمريكا بعد أمر ترامب         12:39     ترامب يمهل الجيش 30 يوما لوضع استراتيجية جديدة ضد «داعش»        12:40     قاضية فدرالية تمنع ترحيل المسافرين الموقوفين في المطارات بموجب قرار ترامب         12:40     رئيسة وزراء بريطانيا تقول إنها لا تتفق مع ترامب بشأن الهجرة         12:40     ترامب: السفر والقيود المفروضة على اللاجئين "ليست حظرا على المسلمين"         12:40    مكالمة ترامب وبوتين "خطوة اولى مهمة" لتحسين العلاقات الثنائية        12:41     نتنياهو: ترامب على صواب بقرار بناء الجدار مع المكسيك وفعلنا ذلك من قبل         12:43     ترامب يتحدث مع بوتين وزعماء العالم عن التهديدات الأمنية         12:43     رئيس الوزراء الكندي يرحب بالمهاجرين ردا على الحظر الأميركي         12:44     قائد يمني: ضبطنا أسلحة إيرانية في المخا         01:02    قرقاش : ‏إسقاط سلاح الجو الإماراتي لطائرة بدون طيار إيرانية في اليمن دليل لمن يحتاج إلى دليل، لتورط إيران في دعم التمرد و إطالة الحرب في اليمن.        01:04    محمد بن راشد يتقبل التعازي من محمد بن زايد والحكام فى وفاة شيخه آل مكتوم    

فلاح بن زايد يشهد كأس ماكلارين للبولو

الحبتور يتفوق على ديزرت والإمارات يجدد أمله في التأهل
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 29 يناير 2017

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو أمس الأول الجولة الخامسة لبطولة كأس ماكلارين الفضي للبولو، المقامة حالياً بمنتجع ونادي الحبتور للفروسية والبولو، برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وتستمر منافساتها حتى 3 فبراير المقبل.

وأكد فريق الحبتور تأهله للمربع الذهبي للبطولة، ليعلن التحدي للمنافسة في لقب النسخة السادسة من البطولة، بعد فوزه على فريق ديزرت بالم القوي 9-8، فيما نجح فريق الإمارات في الفوز على فريق الذئاب 10-6.

أما عن حسابات بقية الفرق للتأهل للمربع واللحاق بفريق الحبتور، فقد انحصرت المنافسة بين فرق الإمارات ولديه فوزان وخسارة، وبن دري بفوزين حتى الآن، بينما تلقى فريق ديزرت بالم خسارتين وحقق فوزاً وحيداً، ويبقى موقف فريق مهرة مرهوناً بنتيجة مباراته التي أقيمت أمس أمام فريق زيدان والذي تلقى هو الآخر خسارتين.

نجح فريق الإمارات الذي تقوده سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم من خارج الخطوط نظراً إلى إصابتها في كأس رئيس الدولة بغنتوت، وحل مكانها علي المري، فقد جاءت البداية متكافئة، ولم ينجح أي فريق في تسجيل أهداف في مرمى الآخر، ولكن النتيجة تغيرت في الشوط الثاني، ونجح فريق الإمارات في السيطرة على المباراة، من خلال تسجيل 3 أهداف؛ هدفين عن طريق لوكاس وهدف لزميله جورنتينو وينهي الشوط الأول لمصلحته 3-0. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا