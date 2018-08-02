عوشة عُوْد الهُوى وفنّه

لم يتعب الشعر، ولم تتعب الشاعرة.

ابتنت عوشة بنت خليفة السويدي قصرَها الشعري منذ مئة عام، وعاشت له وفيه مئة عام، صاغت لبنته الأولى حلماً طفولياً عن القمر، وراحت تؤثثه بيتاً بيتاً، وقصيدة قصيدة.

قبلَها بألف عام، سَئِمَ زهير بن أبي سلمى تَكَالِيْفَ الحَيَاةِ في ثمانينه، فرثاها ورثى نفسه.

عوشة السويدي لم تكن سؤومة في محيط وزمن، اكتظ بتكاليف العيش، غالَبَ الناسُ في زمنها الشظف والضيق والشدّة ببأس وصمود، وهي كانت مع الأهل في مغالباتهم، تذخّر أرواحهم بقصائد تعدهم بالمسرّات الآتية، وكأنها بذلك كانت الصوت الناقل لعزيمة الرعيل الأول من الرجال، في مسيرتهم الأسطورية نحو قهر المستحيل، بمصارعة أمواج البحر طوراً، وبمجابهة أهوال الصحارى دائماً.

لقد ارتبطت قصائد عوشة السويدي بالذاكرة الحيّة لكل إماراتي وكل إماراتية، بل لكل عربي ولكل عربية في هذه المنطقة، فقصيدتها هي الضمير الجمعي لأناس خبروا الشّعر، وجعلوه لسان حلّهم وترحالهم، وبالتالي فإن لقب «فتاة العرب» كان ترجمة حرفية لقيمة عوشة الشّعريّة ولقامتها الإنسانية. وهي التي تلمّس شاعريتها باني نهضة الإمارات الحديثة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، فخاطبها بقوله: «يا ركن عود الهوى وفنّه».