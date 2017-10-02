«صدارة إماراتية» في «المياه الصينية»

خالد السعدي (ليوزهو)

أهدى فريق أبوظبي إنجاز الفوز بلقب الجولة الخامسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا- 1، والتي أقيمت في مدينة ليوزهو الصينية إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات.

وحلق زورق «أبوظبي 6» بقيادة أليكس كاريلا بلقب الجولة بعد أن تفوق في السباق الرئيسي وصمد طيلة دورات السباق الثماني والأربعين لكي يرفع رصيده في الترتيب العام إلى 58 نقطة، في حين حل في المركز الثاني زورق السويدي إريك ستارك وثالثا زورق الفرنسي فيليب شيب ممثل الأرض والفريق الصيني، وحل زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي في المركز السادس، وزورق أبوظبي 7 بقيادة راشد الرميثي في المركز السابع.

وكانت انطلاقة سباق في تمام ومنذ البداية تصدر زورق أبوظبي 6، بقيادة كاريلا مستفيداً من إحرازه للقب أفضل زمن وأن يكون أول المنطلقين في حين كان زورق ستارك السويدي خلفة والهاملي ثالثاً من فريق الفيكتوري، مع محاولات حثيثة من ثاني القمزي للتقدم للأمام من مركزه السابع، ومع حلول الدورة الثامنة أحكم كاريلا قبضته على المركز الأول وبشكل أفضل بابتعاده عن منافسه ستارك بفارق أكثر من ست ثوانٍ، ومرت الدورات والمراكز كما هي حتى الدورة الثالثة عشرة، والتي شهدت رفع العلم الأصفر بسبب انفصال إحدى البوابات الهوائية لمسار السباق من مكانها.

وتدخلت اللجنة من أجل تعديل البوابة لاستئناف السباق مجدداً، وبالفعل تم رفع العلم الأخضر في الدورة العشرين مجدداً، حيث استمر كاريلا في صدارة السباق، وخلفه فليب شيب الفرنسي، الذي استغل الفرصة وتقدم للمركز الثالث، فيما استمر ستارك في المركز الثاني، وتراجع الهاملي إلى لمركز الرابع، لتمر دورات السباق وسط الأجواء الحارة.