«صدارة إماراتية» في «المياه الصينية»

خالد السعدي (ليوزهو)
أهدى فريق أبوظبي إنجاز الفوز بلقب الجولة الخامسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا- 1، والتي أقيمت في مدينة ليوزهو الصينية إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات.
وحلق زورق «أبوظبي 6» بقيادة أليكس كاريلا بلقب الجولة بعد أن تفوق في السباق الرئيسي وصمد طيلة دورات السباق الثماني والأربعين لكي يرفع رصيده في الترتيب العام إلى 58 نقطة، في حين حل في المركز الثاني زورق السويدي إريك ستارك وثالثا زورق الفرنسي فيليب شيب ممثل الأرض والفريق الصيني، وحل زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي في المركز السادس، وزورق أبوظبي 7 بقيادة راشد الرميثي في المركز السابع.
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وتدخلت اللجنة من أجل تعديل البوابة لاستئناف السباق مجدداً، وبالفعل تم رفع العلم الأخضر في الدورة العشرين مجدداً، حيث استمر كاريلا في صدارة السباق، وخلفه فليب شيب الفرنسي، الذي استغل الفرصة وتقدم للمركز الثالث، فيما استمر ستارك في المركز الثاني، وتراجع الهاملي إلى لمركز الرابع، لتمر دورات السباق وسط الأجواء الحارة.
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