شاعرة القرن

د. غسان الحسن

يا إلهي! كم لهذا الاسم من أبعاد تتوغل في القلوب وفي الزمان وفي المكان. رحمك الله أيتها الشاعرة المبهرة يا من شغلت الأسماع وأطربت القلوب قرناً من الزمان، تقلبت فيه الأجيال، وتلونت فيه الأحوال وتغيّرت فيه الأذهان، وأنت تسكبين من فيض روحك معسول القول فيصغي إليه الذاهبون والقادمون، فيطرّز الأرض والآفاق بالجمال والحكمة والكلمة الرائعة، الرائقة لكل الباحثين عن الصفاء والنقاء، والسائرين في دروب الشعر ينشدون الارتقاء والألق.

أذكر قبل خمسين عاماً عندما كانت ساحة الشعر مأهولة بالشعراء من جيل الآباء، حينها كانت حروف اسمك تتراقص على ألسنتهم عجباً وإعجاباً وهم يروون ما تناهى إلى أسماعهم أو مداركهم من بديع قلائد أشعارك، ومبهر نباهتك وسرعة بديهتك، وما تناثر من شذرات موهبتك المبكرة وأنت تصعدين مراقي المجد الأدبي ويتراءى نجمك للناظرين إلى القمم.

وفي الخمسين سنة الأخرى ظلّت عقود أشعارك حية متألقة على الألسنة، تطلّين من علياء القمر الذي ابتلعته ذات ليلة وسكن في أعماق نفسك المبدعة ليأنس به الشعراء من جيل الأبناء ثم الأحفاد، تقولين فتزهر كلماتك في المقروء والمسموع والمرئي وينتشر شذاها في قلوب الصاعدين فتزيدهم توقاً وترفدهم برحيق الهوية، ويجدوا في أزاهير متونك بألحانها وقوافيها هدير صحوتهم ونهضتهم. ويتنسموا عبق الإمارات ببواديها وسيوحها وجبالها وشطآنها وبحارها و(خليجها).. وأعلام الكلمة في الإمارات يمدّون إليكِ حبال الاستقاء وأشطان التواصل، يمتحون ويتقربون علّهم ينالون شرف المدارسة والمجانسة والتباري، وأنت تعطين ولا تستثنين، تجولين في الساحات والقلوب تنهلين من القديم والجديد.. من النبطي والفصيح.. لا تريْنَ للشعر حدوداً ولا سدوداً.. ولا تريْنَ للشعر جنساً يفضله، ولا بيئة تحصره أو أفقاً يقصره، فكنتِ التنوّع والشمول وكنت ملتقى الأجيال والعقول، فتألق نجمك العلوي في السماء العربية المطلقة، وحقّ لك اسم (فتاة العرب).

رحمك الله يا فتاة العرب فكثيراً ما اصطحبتك معي في تأملاتي في الشعر العربي بعامية نبطيّه وفصيحة. وفي مرة ذهبت أستجمع أسماء الشاعرات العربيات على مدى عصور الشعر العربي، وأقارن وأمايز فما وجدتُ منهن من حققت في مداها الشعري ما حققته فتاة العرب. ولست هنا لأبالغ أو أجامل، فقد ارتكزت في رأيي هذا إلى أمور مختلفة يصعب حصرها كلها في هذا المقام، لكنني أشير إلى بعضها: