شاعرة القرن

د. غسان الحسن
يا إلهي! كم لهذا الاسم من أبعاد تتوغل في القلوب وفي الزمان وفي المكان. رحمك الله أيتها الشاعرة المبهرة يا من شغلت الأسماع وأطربت القلوب قرناً من الزمان، تقلبت فيه الأجيال، وتلونت فيه الأحوال وتغيّرت فيه الأذهان، وأنت تسكبين من فيض روحك معسول القول فيصغي إليه الذاهبون والقادمون، فيطرّز الأرض والآفاق بالجمال والحكمة والكلمة الرائعة، الرائقة لكل الباحثين عن الصفاء والنقاء، والسائرين في دروب الشعر ينشدون الارتقاء والألق.
أذكر قبل خمسين عاماً عندما كانت ساحة الشعر مأهولة بالشعراء من جيل الآباء، حينها كانت حروف اسمك تتراقص على ألسنتهم عجباً وإعجاباً وهم يروون ما تناهى إلى أسماعهم أو مداركهم من بديع قلائد أشعارك، ومبهر نباهتك وسرعة بديهتك، وما تناثر من شذرات موهبتك المبكرة وأنت تصعدين مراقي المجد الأدبي ويتراءى نجمك للناظرين إلى القمم.
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رحمك الله يا فتاة العرب فكثيراً ما اصطحبتك معي في تأملاتي في الشعر العربي بعامية نبطيّه وفصيحة. وفي مرة ذهبت أستجمع أسماء الشاعرات العربيات على مدى عصور الشعر العربي، وأقارن وأمايز فما وجدتُ منهن من حققت في مداها الشعري ما حققته فتاة العرب. ولست هنا لأبالغ أو أجامل، فقد ارتكزت في رأيي هذا إلى أمور مختلفة يصعب حصرها كلها في هذا المقام، لكنني أشير إلى بعضها:
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