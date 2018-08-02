امرأة لن تتكرر

خلف أحمد الحبتور

أشعر بالحزن والأسف لعدم وجودي في دبي، وبالقرب من عوشة بنت خليفة السويدي في ساعاتها الأخيرة لوداعها. لكن الله عز وجلّ قدَّر أن لا أكون بجانبها لأسباب صحية. الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة.

عوشة بنت خليفة السويدي، «فتاة العرب»، هي واحدة من أهم السيدات لدى الإمارات والخليج العربي في مجالي الثقافة والشعر. هي امرأة لن يكررها الزمن. الله يعزينا ويصبرنا على فراقها. نحن شعب مؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى، وعوشة بنت خليفة، انعزلت من الساحة الشعرية منذ فترة طويلة. أجد في رحيلها مناسبة لتذكير شبابنا وشاباتنا بدور المرأة الإماراتية في كل المجالات. فعوشة، رحمة الله عليها، كانت شاعرة وسيدة أعمال وصاحبة أيادٍ بيضاء، ولم تقف ظروفها الاجتماعية عائقاً أمامها، وأمام طموحاتها ومخيلتها.