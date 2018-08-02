الخارجية التركية: سنرد على موقف واشنطن العدائي

اسطنبول (رويترز)

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، إن تركيا سترد على قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على اثنين من كبار الوزراء الأتراك بسبب احتجاز القس الأميركي أندرو برانسون.

وفرضت واشنطن عقوبات على وزير العدل عبد الحميد جول ووزير الداخلية سليمان صويلو بسبب احتجاز القس. وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الوزيرين لعبا دوراً رئيسياً في اعتقاله في 2016 ثم احتجازه.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "ندعو الإدارة الأميركية إلى التراجع عن هذا القرار الخاطئ" واصفة قرار واشنطن بأنه "موقف عدائي".