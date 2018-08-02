  • الخميس 20 ذي القعدة 1439هـ - 02 أغسطس 2018م

حوارات مستعادة مع عوشة السويدي ووالدتها وجدها

نداءات الشعر الأولى
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تاريخ النشر: الخميس 02 أغسطس 2018

د. مانع سعيد العتيبة*

في المرة الأولى غاب القمر في قلب شاعرتنا الراحلة ابنة عمتي المغفور لها بإذن الله تعالى عوشة بنت خليفة بن أحمد بن خليفة بن خميس بن يعروف السويدي عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها.

وفي المرة الثانية غاب القمر عندما ضمّت حفرة القبر رفات شاعرتنا الكبيرة الراحلة يوم السابع والعشرين من يوليو 2018.

ذكريات من الطفولة

ومنذ طفولتي كنت أستمع إلى شعرها، وأعرف عنها الكثير من والدتها، وهي عمتي رحمها الله حمدة بنت أحمد بن خلف بن عبدالله العتيبة، وقد سألتها عن حكاية القمر الذي ابتلعته الشاعرة عوشة قالت:

حلمت عوشة ذات ليلة أنها رأت القمر وهو بدر كامل الاستدارة، وأنها تمنت أن تراه قريباً منها ونادته قائلة: تعالى إليّ أيها القمر الجميل، فسمعها القمر واستجاب لندائها ونزل إليها على الأرض فحملته بيديها وابتلعته، وعندما أخبرت والدها خليفة الذي كان مجلسه مجلس علم وأدب وشعر، وكان يملك مكتبة غنية بكتب السيرة والفقه والشعر والأدب، أدرك أن ذلك الحلم عبارة عن (رؤيا) فعرض حلم ابنته على صديقه الشيخ علي بن بطحان فقال: ... المزيد
     
 

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