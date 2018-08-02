نداءات الشعر الأولى

د. مانع سعيد العتيبة*

في المرة الأولى غاب القمر في قلب شاعرتنا الراحلة ابنة عمتي المغفور لها بإذن الله تعالى عوشة بنت خليفة بن أحمد بن خليفة بن خميس بن يعروف السويدي عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها.

وفي المرة الثانية غاب القمر عندما ضمّت حفرة القبر رفات شاعرتنا الكبيرة الراحلة يوم السابع والعشرين من يوليو 2018.

ذكريات من الطفولة

ومنذ طفولتي كنت أستمع إلى شعرها، وأعرف عنها الكثير من والدتها، وهي عمتي رحمها الله حمدة بنت أحمد بن خلف بن عبدالله العتيبة، وقد سألتها عن حكاية القمر الذي ابتلعته الشاعرة عوشة قالت: