دياز يلمح إلى الرحيل عن «الزعيم»

الرياض (د ب أ)

ألمح الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال السعودي إلى احتمالية رحيله عن تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

ورفض دياز التعليق على أحداث مباراة الهلال مع القادسية، التي انتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف مساء السبت.

واكتفى المدرب الأرجنتيني بقول: «لا أود الحديث عن المباراة وسأركز على بطولة آسيا ولا أعرف هل سأرحل أم أبقى مع الفريق».

وفي سياق متصل، منح دياز، اللاعبين راحة من التدريبات أمس، على أن يغادر الفريق اليوم إلى أبوظبي، استعداداً لمواجهة بيروزي الإيراني، مساء بعد غدٍ في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وفسر نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال تصريحات «دياز» باحتمالية رحيله بعد البطولة الآسيوية بأن المدرب الأرجنتيني كان غاضباً من صافرات استهجان جماهير الهلال، وتابع: «دياز كان محبطا من الحضور الجماهيري حتى بعد الفوز الكبير ضد بيروزي».

واختتم نواف بن سعد تصريحاته: «ما ذكره دياز عن رحيله كان بسبب غضبه لا أكثر، هو شخص يحترم العقود ويفي بالتزاماته مع الجميع، الغضب كله لسبب الجماهير وأنا أيضاً عاتب على ذلك».