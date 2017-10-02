فنانو «التانجو».. «المزاجية» تهزم «الاحترافية» !

مراد المصري (دبي)

يمارس الملايين من البشر كرة القدم كهواية أو مهنة احترافية، فنجد لاعبين من مختلف الجنسيات يتألقون على الصعيد العالمي، لكن في الحقيقة فإنه ليس جميعهم أصحاب موهبة فريدة من نوعها، أو كما يطلق عليهم في عالم الرياضة «فنانون» بلمساتهم وإبداعاتهم الكروية.

ولعل أكثر الكلمات التي بقيت عالقة في الذاكرة، كانت عبر الإيطالي جينارو جاتوسو، حينما تحدث عن مواطنه وزميله أندريا بيرلو، قائلاً: حينما أشاهد أندريا يلعب كرة القدم، أشعر أنني لست لاعباً على الإطلاق! هذه الكلمات تلخص الفرق تماماً بين اللاعب الفنان عن بقية زملائه، لكن في أغلب الأحوال يمر هذا اللاعب الموهوب بحالة من عدم الرغبة بالتقيد بالقوانين أو توجيهات مدربه، ويعلن التمرد حينما لا يشعر بالاستقرار الفني وتحكمه المزاجية كما هو الحال في الكرة الأرجنتينية، التي عانت من هذه المعضلة على مر تاريخها على صعيد مسيرة بعض اللاعبين مع أنديتهم، وإن كان ليونيل ميسي هو الاستثناء الأبرز حتى الآن مع برشلونة الإسباني.

ومع إطلاق الأرجنتيني كارلوس تيفيز تصريحات مثيرة للجدل، حينما اتهم لاعبي الصين بفقدانهم للموهبة الكروية بالفطرة، وإلى حاجتهم إلى 50 عاماً على الأقل لمجاراة اللاعبين العالميين، وذلك وسط أداء متواضع للاعب الأعلى أجراً في العالم مع فريقه شانجهاي شينهوا بنحو 40 مليون يورو سنوياً، أعاد اللاعب إلى الذاكرة «المزاجية» الشهيرة التي ارتبطت كثيراً بمحطاته الكروية.

وقد عرف تيفيز التألق مع بوكا جونيورز الأرجنتيني مروراً بالبرازيل وإنجلترا تحديداً مع وستهام، لكن مشواره مع مانشستر سيتي مر بمراحل بين الصعود والهبوط، والتوتر بالعلاقة مع مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني حينما رفض المشاركة بديلاً أمام بايرن ميونيخ الألماني في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ثم وصل فيه الأمر إلى مقاطعة فريقه وممارسة رياضة الجولف في بلاده، رغم أن المنافسات كانت ما زالت دائرة قبل التوصل إلى اتفاق لعودته.