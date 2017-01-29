لارا صوايا: السباق فرصة للاحتكاك وزيادة الخبرات

أبوظبي (الاتحاد)
أشادت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بتنظيم كأس الشيخ زايد بن منصور للقدرة للشباب والناشئين، وذلك انطلاقاً من حرص سموه على دعم الفرسان والفارسات من الشباب والناشئين. وأضافت أن مثل السباقات تعد فرصة مميزة لإعداد أجيال جديدة من الفرسان والفارسات وإعطائهم الفرصة للاحتكاك لاكتساب خبرات جديدة بهدف صقلهم للمشاركة في السباقات الكبيرة لمواصلة تحقيق الإنجازات التي حققها فرسان الإمارات في سباقات القدرة بالبطولات العالمية. وأكدت لارا صوايا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال المؤتمر الصحفي الذي سيتم انعقاده آخر شهر فبراير القادم ببروكسل بحضور البلجيكي إنغمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية. واختتمت مشيدة بالمشاركة الكبيرة من الفرسان والفارسات في سباق كأس الشيخ زايد بن منصور، الذي أكد وجود قاعدة كبيرة من الفرسان والفارسات في هذه المرحلة السنية.
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