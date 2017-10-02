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كونتي: موراتا لا يستطيع المشاركة مع منتخب إسبانيا
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تاريخ النشر: الإثنين 02 أكتوبر 2017

لندن (أ ف ب)

أكد أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي أن المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لن يستطيع المشاركة مع منتخب بلاده في المباراتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا.

وأصيب موراتا في قدمه خلال المباراة، التي خسرها تشيلسي أمام مانشستر سيتي صفر-1 على ملعبه ستامفورد بريدج في لندن، وخرج من الملعب في الدقيقة 35.

وقال كونتي بعد المباراة: «إنها مشكلة عضلية، لكن لا أعتقد أنها خطيرة، لقد أتى إلى خلال المباراة، وقال أريد أن أتوقف لأني أخشى من إصابة خطرة». وأضاف كونتي: «سيخضعه الأطباء للفحوص في الأيام المقبلة، لكني أعتقد بأنه لن يستطيع اللعب مع منتخب إسبانيا».

ولعب موراتا هداف تشيلسي (7 أهداف في 9 مباريات في مختلف المسابقات) كثيراً في الفترة الأخيرة محلياً وقارياً، وكان على الأرجح في حاجة للراحة، لكن كونتي يعول عليه كثيراً.

وعلق كونتي على هذا الأمر بالقول: «كان علينا أن نخاطر لأن موراتا لاعب مهم جداً بالنسبة لنا».

وضمنت إسبانيا حتى الآن خوض الملحق الأوروبي (المركز الثاني) على الأقل، وهي تتصدر المجموعة السادسة بفارق ثلاث نقاط أمام إيطاليا قبل أن تقابل في المباراتين الأخيرتين، منتخب ألبانيا، ثم الكيان الصهيوني في 6 و9 أكتوبر الجاري.

     
 

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