سوق الانتقالات «بارد» في عز «الصيف»!

مراد المصري (دبي)

بعد مرور تسع سنوات ساخنة، في عهد الاحتراف، على صعيد الصفقات والانتقالات بين الأندية، وسط مبالغ مالية خيالية، مقارنة بما عرفته الكرة الإماراتية سابقاً، سواء ما تم إعلانه أو إخفاؤه في أدراج الإدارات، فإن العام العاشر للاحتراف، شهد تغييراً جذرياً تحديداً في سوق الانتقالات الذي جاء بارداً خلال الصيف، وسط إقبال محدود من الأندية على تغيير لاعبيها المواطنين، والتركيز بالأغلب على الأجانب.

ومع تبقي ساعات معدودة على إغلاق باب الانتقالات الصيفية، حيث يتم التوقف عن تسجيل اللاعبين الجدد مساء اليوم، بعدما اعتمدت فترة الانتقالات الصيفية من 11 يوليو الماضي إلى 2 أكتوبر الجاري، فإن الأندية تنتظر حتى 11 ديسمبر المقبل، بحسب الموعد المحدد لفتح باب الانتقالات الشتوية، والذي يستمر إلى 8 يناير المقبل.

ووسط حركة التغييرات التي قامت بها الأندية تم التعاقد مع 83 لاعباً على صعيد الفريق الأول، وهم الذين توزعوا على سجلات الفرق الـ14، وسط إقبال كبير من الأندية التي تسعى للهروب نحو المناطق الدافئة، عبر ضم مجموعة قادرة على تحمل صعوبات دوري المحترفين، وهو ما ظهر جلياً لدى عجمان الوافد الجديد الذي أدرك أنه يمر بمرحلة مختلفة عن دوري الهواة، ليتصدر الانتدابات بمجموع 14 لاعباً، فيما اكتفت أندية المقدمة، بعدد محدود من التغييرات، في ضوء عدم قيامها بتغييرات على صعيد الجهاز الفني، لتكون الرؤية واضحة قبل السوق الصيفي.

وبلغ عدد الأجانب الجدد بالنسبة للأندية 25 لاعباً، تم قيد منهم 24 لاعباً في سجلات الموسم الجديد، فيما بقي البرازيلي لوان خارج سجلات شباب الأهلي دبي، فيما وصل عدد اللاعبين المواطنين في هذه الصفقات 58 لاعباً، وتركزت الصفقات على الانضمام مجاناً، بعد انتهاء العقد، وهو ما حدث في الصفقة الأهم هذا الموسم بانضمام أحمد خليل إلى الجزيرة بعد سنوات طويلة مع شباب الأهلي دبي.