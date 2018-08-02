فريق الإمارات للدراجات يخوض تحدي سباق سيباستيان

أبوظبي (الاتحاد)

يعود الدراج الإيرلندي دان مارتن للمشاركة مع فريق الإمارات في سباق كلاسيكا دي سان سيباستيان السبت المقبل، ويسعى مارتن، الذي انضم إلى قائمة العشرة الأوائل في التصنيف العام في جولة فرنسا وفاز بجائزة أفضل دراج مهاجم، إلى الاستفادة من لياقته بعد الجولة ليكون أول دراج إيرلندي يفوز بسباق اليوم الواحد في سان سيباستيان.

وينضم إلى مارتن في السباق الذي يقام في إقليم الباسك عدد من زملائه في الفريق، بمن فيهم كريستيان دوراسيك ودييجو أوليسي وألكسندر ريابوشينكو ومانويل موري ويان بولانك، إلى جانب البطل النرويجي فيجارد ستيك لاينجن، وسيقود الفريق المدرب الإسباني المخضرم ماتين جوكسان فيرنانديز.

وفي معرض حديثه عن السباق، قال المدرب فيرنانديز: «يعد سباق كلاسيكا سان سيباستيان فرصة مثالية بالنسبة إلى العديد من الدراجين للاستفادة من مستوى اللياقة البدنية الذي بلغوه خلال جولة فرنسا، تتضمن تشكيلتنا اثنين من دراجينا الذين شاركوا مؤخراً في جولة فرنسا، وهما دان مارتن الذي قدم أداء مميزاً وتنافسياً، وكريستيان دوراسيك الذي أظهر براعته على مسافات التسلق في جولة فرنسا».

وأضاف: «كما تضم التشكيلة الدراج دييجو أوليسي الذي يتمتع بمهارات مناسبة لهذا السباق، وأثبت خلال مشاركته في سباق برودنشال رايد لندن مؤخراً أنه يتمتع بلياقة عالية. يشهد هذا السباق منافسة شديدة، ولذلك سيكون من الضروري أن يصل الدراجون إلى الجزء الأخير من السباق في مركز جيد، وأن يحافظوا على ما يكفي من الطاقة للانطلاق نحو خط النهاية، فقد تبين في السنوات الأخيرة أن مسافة التسلق في مورجيل تونتورا تمثل الجزء الحاسم من هذا السباق».أقيم سباق كلاسيكا دي سان سيباستيان للمرة الأولى عام 1981. وفي نسخته الثامنة والثلاثين، سيكون السباق الكلاسيكي الذي يمتد على مسافة 229كم مناسباً للدراجين المتخصصين بسباقات التسلق. وستكون نسخة 2018 مشابهة لمسار العام الماضي، حيث يتضمن ثماني مسافات تسلق مصنفة، بما فيها مسافات التسلق الصعبة في كل من إيتوربورو وخايزكيبل وآرّاتي، حيث سيواجه الدراجون ما يزيد على 22 كم من مسافات التسلق الشاقة.