مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج حوار عقول لمختلف الأعمار

مصطفى الديب (أبوظبي)

بين طفلة في سن الخامسة تفكر على رقعة شطرنجية من أجل حركة تنقلها من مستوى إلى آخر في ميدان لعبة الأذكياء، وبين رجل في الثمانينيات من عمره يريد أن يثبت أن عقله لا يزال في ريعان شبابه، تتنوع مشاهد النسخة الخامسة والعشرين من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج الذي ينظمه نادي أبوظبي للشطرنج برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

أعلنت اللجنة العليا انطلاق الحدث الثلاثاء المقبل بفندق دوست تاني، وسط مشاركة 800 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، واستحدثت اللجنة العليا برئاسة حسين عبدالله الخوري مسابقة المخضرمين التي يشارك فيها اللاعبون المعتزلون بعد سن الخمسة وخمسين عاماً، وهي المسابقة الثامنة في ترتيب المسابقات التي يتضمنها الحدث بعد بطولة الأساتذة والمفتوحة والناشئين تحت 16 سنة والشطرنج الخاطف والاستعراضية والشطرنج العائلي وحماة الوطن.

ولم يكن العراقي عبد الرزاق الحساني يتخيل مشاركته في هذا الحدث، لاسيما وأنه تجاوز الـ83 عاماً الأمر الذي يستعصي معه تواجده في أي منافسات، ولكن مع استحداث اللجنة العليا لمنافسات بطولة المخضرمين أصبح حلم الحساني حقيقة على أرض الواقع في أبوظبي عاصمة الأحلام وصاحبة الفضل في تجسيدها حقيقة ملموسة.

ويعد عبد الرزاق الحساني أكبر المشاركين سناً في تاريخ مهرجان أبوظبي الدولة للشطرنج منذ انطلاقة النسخة الأولى عام 1991.