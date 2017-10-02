«الاتحاد» ترصد 9 ترشيحات عالمية لقيادة «الأبيض»

محمد حامد (دبي)

تواصل الصحف العالمية اهتمامها بملف المدرب القادم لـ «الأبيض»، خلفاً للأرجنتيني إدجاردو باوزا الذي تعاقد مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لقيادة «الأخضر» في مونديال روسيا 2018، وتنوعت مصادر الاهتمام الصحفي والإعلامي العالمي بالمقعد الشاغر لقيادة «الأبيض» لأكثر من سبب، على رأسها المكانة التي حققتها الكرة الإماراتية خلال السنوات الماضية، حيث فرضت نفسها على الصحف العالمية، بفضل ظهورها في أولمبياد لندن 2012، والحصول على ثالث كأس آسيا في أستراليا، وكذلك كثرة العناصر الأجنبية صاحبة الشهرة العالمية في دوري الخليج العربي من لاعبين ومدربين.

المقابل المالي الجيد يشكل دافعاً لاهتمام المدربين والوكلاء بالمقعد الشاغر، وهو يتراوح بين 3 ملايين يورو في حده الأدنى، وقد يصل إلى 5 ملايين يورو في حال تم التعاقد مع اسم عالمي كبير، ويضاف للراتب مكافأة أخرى تتحدث عنها الصحافة العالمية، وهي الحياة في الإمارات، حيث المستوى المعيشي الجيد، والانفتاح على العالم، والتوازن اللافت بين الثقافة العربية والتواصل مع العالم، وتمتع الإمارات بوجود ما يقرب من 200 جنسية ينعمون بالأمان وجودة الحياة.

ويضاف إلى أسباب الاهتمام الصحفي العالمي بمقعد المدير الفني الشاغر لـ «الأبيض» أن رحيل باوزا لتدريب «الأخضر» السعودي الذي يشارك في مونديال روسيا 2018 تسبب في تفاعل لافت من الإعلام العالمي، كما أن النشاط الكبير للوكلاء الذين يرشحون بعض الأسماء لقيادة منتخبنا وجد طريقاً له عبر صفحات الرياضة بالصحف والمواقع العالمية، وعلى رأسها صحافة هولندا، والبرتغال، والبرازيل، وكذلك المكسيك وغيرها، وفقاً لجنسية كل مدرب.

فان مارفيك