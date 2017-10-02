العويس: النصر نجح بـ «اللمسة الإيطالية» .. والجزيرة لعب بـ «عشوائية»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

اعتبر ماجد العويس المحلل الفني لـ «الاتحاد»، أن قمة الجزيرة والنصر كشفت بوضوح عن البصمة الواضحة للمدرب الإيطالي برانديللي، وتفوقه الواضح خلال المباراة، بعمل متميز على مستوى التنظيم وقراءة سير اللعب، والتدخل في الوقت المناسب بالتغييرات الأنسب، بعكس الهولندي تين كات الذي لم يُحسن التعامل مع اللقاء، ليواصل «فخر أبوظبي» الظهور بعشوائية للجولة الثالثة على التوالي، وافتقد «الهوية» التي عُرف بها الفريق، في الموسم الماضي.

وقال العويس: المباراة لم تشهد البدايات المعهودة، بعد الهدف المبكر للنصر، حيث تحولت إلى مفتوحة، ورغم أن الجزيرة تمكن من العودة بهدف التعادل، بل التقدم في النتيجة، إلا أنه بعد ذلك عاش حالة استرخاء، وافتقد التنظيم والانتشار السليم، وتباعدت خطوطه في الملعب، وغاب التركيز وهو ما تعزز أكثر بعد طرد فواز عوانة لاعب النصر، وعلى النقيض ظهر «العميد» أكثر تنظيماً، وضيق المساحات، ولعب بجماعية في الدفاع والهجوم، ونجح مدربه في التحول من طريقة 4 - 2- 1 -3 إلى 4 - 4 -1 بعد الطرد، وأدى ذلك إلى غلق جميع المساحات والضغط العالي، وهو ما أسهم في تراجع مستوى الجزيرة أكثر، خاصة أن لاعبيه يبرزون عندما يجدون المساحات، التي أصبحت متوافرة للاعبي النصر بسبب الحالة العشوائية للمنافس، وظهر ذلك بوضوح في الهدف الثالث للنصر، حيث استغل فاندرلي الذي وصلته الكرة من طارق أحمد الوضع، وانتظر في وجود 4 مدافعين حتى يصل راشد محمد، ثم صنع له الهدف.

وتابع ماجد العويس: على صعيد التغييرات جاءت تدخلات برانديلي جيدة، وأسهمت في حفاظ الفريق على أسلوبه، بينما لم يكن تين كات موفقاً على الإطلاق في التبديلات التي أجراها، بالذات خلفان مبارك النشط، ولاسانا ديارا الذي كان يقوم بدور القائد في وسط الملعب، وبالأدوار الدفاعية والهجومية وصناعته لهدف مبخوت.