«المناطق الخارجية» يكسب الباهية بثنائية

أبوظبي (وام)

انطلقت في مركز خدمة المجتمع في الشامخة، البطولة الصيفية الأولى لكرة القدم في الأحياء السكنية، التي تنظمها مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، وأسفرت مباراة الافتتاح عن فوز مديرية المناطق الخارجية على الباهية بهدفين مقابل لا شيء.. وتتنافس في البطولة مديرية شرطة المناطق الخارجية، ومن الأحياء السكنية فرق: الباهية، والوثبة، وبني ياس، وشخبوط، والغابات، وياس، والشوامخ، والفلاح، والشامخة،

وأوضح العميد مسلم محمد العامري، مدير المديرية، أن البطولة تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي، وحرصها على تنوع المسابقات، وتوثيق أواصر التواصل بين المنتسبين، والتعاون مع أفراد المجتمع، في صورة تعزز ثقة الجمهور بالمؤسسة الشرطية.

وتطرق العقيد جمعة الكعبي، نائب مدير المديرية لشؤون المراكز، إلى دعم القيادة الشرطية للبطولة، انطلاقاً من أهمية الرياضة في تحقيق غايات المجتمعات المتقدمة، وشغل أوقات فراغ الشباب، وتعزيز روح التنافس الشريف بينهم. وقدمت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي باقة من مقطوعاتها التراثية والوطنية، خلال الافتتاح، كما تخلل الافتتاح عروض متنوعة شاركت بها فرقة الخيالة، وإدارة التفتيش الأمني k9، والدوريات المستخدمة في الأحياء السكنية، بحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية، وأعيان المجالس، ومديري مراكز الشرطة التابعة للمديرية، وعدد كبير من أفراد من الجمهور. وفي سياق البطولة، تعقد محاضرات تثقيفية للاعبين قبل كل مباراة، ضمن استراتيجية ومبادرات شرطة أبوظبي في الوقاية من الجريمة، وفي إطار ترسيخ المسؤولية المجتمعية، والوصول إلى مجتمع آمن ومستقر من التجاوزات القانونية، ما يعكس مدى حرص الوطن في بناء الإنسان واستدامته.