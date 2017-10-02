30% من تذاكر المباريات للضيف

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة دوري المحترفين رفع نسبة تذاكر الفريق الضيف إلى 30% في المسابقات التي تنظمها اللجنة، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الأول للمديرين التنفيذيين لأندية المحترفين، برئاسة وليد الحوسني المدير التنفيذي بالإنابة للجنة دوري المحترفين، وحضره ممثلو شركات كرة القدم، بالإضافة إلى فريق عمل اللجنة من مختلف الإدارات.

وتم خلال الاجتماع إطلاع الأندية على سير عمل المشاريع والمبادرات الجديدة التي أطلقتها اللجنة لموسم 2017 - 2018، وشملت المبادرات التسويقية التي هدفت إلى زيادة فرص الاستثمار أمام الأندية، بجانب مستجدات الإنتاج والبث التلفزيوني، إضافة إلى مناقشة قضية الرسوم الإدارية والتنظيمية على عقود اللاعبين المحترفين.

وثمن وليد الحوسني بجهود الأندية في دعم كل المشاريع التي تستهدف تطوير المسابقات، موضحاً أن الاجتماع يهدف إلى إطلاع ممثلي الأندية على سير عمل المشاريع والمبادرات الخاصة بالموسم الجديد بهدف تطوير المنظومة كاملة، مشيراً إلى أهمية استمرار التعاون بين كل أطراف منظومة دوري الخليج العربي، ليحقق الموسم الرياضي النجاح المأمول.

تناول الاجتماع في مستهله مستجدات مبادرات التسويق والترويج التي قدمتها كلارا أوزلاتس، مدير التسويق والرعاية باللجنة، حيث تم عرض تقرير عن المبادرات والفعاليات الجماهيرية التي بدأ تنظيمها منذ الجولة الأولى لمسابقة دوري الخليج العربي وما حققته حتى الآن، حيث تنفذ اللجنة 25 فعالية جماهيرية تهدف للتوفير أجواء أفضل للجمهور في المباريات. وعلى صعيد آخر، قدمت إدارة التسويق والرعاية شرحاً مفصلاً عن سير عمل مشروع التذاكر الإلكترونية من إجراءات تنظيمية ولوجستية ترتبط باللجنة والأندية، حيث من المقرر البدء في تطبيقه اعتباراً من يناير 2018 بعد استكمال جميع الترتيبات اللازمة للبدء في التنفيذ.