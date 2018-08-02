قانون النزاهة المالية.. الحلم النظيف والواقع المُخيف !

القاهرة (عمرو عبيد)

رغم انطلاق الشرارة الأولى نحو وضع نظام قوانين اللعب المالي النظيف في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قبل ما يقارب 10 سنوات، فإن التطبيق الصحيح والكامل لهذا النظام لم يتم بصورة كاملة حتى يومنا هذا، وعندما ظهر مشروع القانون في سبتمبر عام 2009 بعد تصريحات صادمة من قبل الرئيس السابق لليويفا، الفرنسي ميشيل بلاتيني، ابتهجت الأندية الأقل ثراءً أو المهددة بالإفلاس، ظناً منها أن الشفافية والنزاهة المالية سيقفان في وجه الطغيان المالي لعمالقة الأندية في القارة العجوز، وبعد إعلان بلاتيني آنذاك أن ما يزيد على نصف الأندية الأوروبية تتكبد خسائر مالية ضخمة في كل موسم بدلاً من أن تجني الأرباح، قرر اليويفا الإسراع بتطبيق حزمة قوانين كان هدفها الأساسي هو إنقاذ الأندية من الخسارة.

لكن الإفلاس أصاب الكثير من القلاع التاريخية منها نابولي وبارما ودينامو بوخارست وغيرها، ولم تنجح قوانين اللعب المالي النظيف في الصمود أمام جنون الأسعار الخاصة بانتقالات اللاعبين، بدءاً من الأرجنتيني هيجواين، مروراً بالبرازيلي نيمار، ومواطنه كوتينيو وزميله ديمبلي، ورغم تعرض أندية عدة لعقوبات مالية وإدارية، سواء بالغرامة، أو الحرمان من إبرام الصفقات، أو بتحديد عدد اللاعبين المسجلين لخوض المسابقات القارية، مثل باريس سان جيرمان وميلان وغيرهما، لكن لا تزال الأندية الكبرى تسيطر على سوق انتقالات اللاعبين، وتشعل الميركاتو بأسعار جنونية تفسد عالم الكرة، وهو ما دفع اليويفا في منتصف العام الحالي لإعادة النظر في منظومة قوانين النزاهة المالية، ووضع المزيد من القيود، أملاً في السيطرة على الوضع المالي لكل أندية القارة العجوز !

وحمل نظام اللعب المالي النظيف أهدافاً واضحة ونزيهة منذ البداية، حيث يهدف القانون إجمالاً إلى تحسين الوضع المالي العام لكل أندية القارة الأوروبية، من خلال معادلة الإيرادات والمصروفات كحد أدنى لكل نادٍ، بما يعني عدم تكبد الخسارة أو حدوث أي نوع من العجز المالي، إذ لا يُسمح لأي نادٍ بالإنفاق أكثر من دخله، وهو ما ينعكس على سلامة ونزاهة المسابقات الأوروبية من ناحية، ويضمن تحسين القدرات الاقتصادية والمالية للأندية بصورة شفافة وعادلة، خاصة أن القانون استثنى الإنفاق على فرق الناشئين والكرة النسائية والملاعب والبنية التحتية، وكل هذه الأمور تدفع نحو حالة ناجحة على المستويين الكروي والمجتمعي، وبجانب ذلك، خرجت حزمة قوانين اليويفا منذ عام 2011 لتقف في وجه التضخم وارتفاع أسعار انتقالات اللاعبين، وهو ما يفرض أجواء عادلة على مسابقات الاتحاد، وبالتالي ترتفع المنافسة وتتقارب مستويات الأندية، ومع تشجيع الاستثمار الرياضي النزيه، وحث الأندية على تحسين وتطوير البنية التحتية وتحقيق الأرباح المستقبلية، رسم اليويفا صورة وردية حالمة لتطبيق هذا القانون، الذي لم يتمكن حتى الآن من فرض قواعده على أغلب الأندية الكبرى.

بدأ العمل بقانون اللعب المالي النظيف رسمياً قبل 7 سنوات، حيث منع الأندية من أن تكون دائنة لغيرها أو العكس، ووضع اليويفا نظاماً واضحاً لمراقبة التقارير المالية السنوية للأندية، للنزول تدريجياً بخسائرها على النحو التالي، فكان الحد الأقصى للعجز المالي لأي نادٍ هو 45 مليون يورو في الموسم الأول للتطبيق، 2011/2012، ثم الهبوط بالخسارة إلى 30 ثم 15 مليوناً حتى الصفر في المواسم الثلاثة التالية، مع منح ملاك الأندية فترة سماح لتسديد الديون حتى موسم 2013/2014، وتقرر أيضاً أن يقوم الملاك بتقديم الدعم والمساهمات المالية بقيمة 30 مليون يورو خلال الموسم الأخيرة حتى النسخة الماضية في 2017/2018 !

ومع استمرار إجراء التعديلات من قبل الاتحاد الأوروبي على قوانين النزاهة المالية، وضع مؤخراً العديد من الإجراءات التي تضمن الاقتراب من حالة الشفافية المطلوبة في تقديم المستندات الخاصة بالموازنات السنوية للأندية، حيث تقوم إدارات محددة بمراجعة كافة المستندات المقدمة من كل نادٍ والموثقة بمعرفة الاتحاد المحلي لكل دولة أو رابطة الأندية المحترفة فيها، لكي يحصل على رخصة تجيز له المشاركة في المسابقات الأوروبية، بعد التأكد من بلوغه ما يعرف بـ Break-Even Point، أو نقطة التعادل التي تشير إلى أن النادي لم يتعرض لعجز مالي في الفترة التي يتم خلالها التقييم.