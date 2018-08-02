طلال آل شيخ: عقوبات الاتحاد العربي حاضرة

زغرب (الاتحاد)

أكد طلال آل الشيخ، مستشار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مدير البطولة العربية للأندية الأبطال، أن نادي العين واتحاد كرة القدم الإماراتي سيتعرضان لعقوبات مباشرة، في حال عدم مشاركة «الدوليين» في مباراة الإياب بين العين ووفاق سطيف الجزائري، والمقررة في الرابع من شهر أغسطس الجاري. وتابع: الاتحاد العربي سيطبق العقوبات، سواءً على العين أو اتحاد الكرة، إذ كانت هناك مهلة 60 يوماً لمندوب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم لاختيار موعد المباريات قبل أن يوقع الأمين العام على التواريخ المقررة لجميع مباريات البطولة، والتي تفرض على الأندية مشاركة اللعب بالدوليين. وختم: لا أتوقع أن يكون هناك خلل في المسابقة من دولة الإمارات، ولن نسمح بأي تجاوزات في اللوائح، وندرك جيداً أن البطولة العربية تعني الكثير للجميع لنا كما تعني لكل الرياضيين بالإمارات، لأنها بطولة غاية في الأهمية.