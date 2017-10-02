الريسي: كل الدعم للاتحاد الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية بالتهنئة للقيادة الرشيدة، بمناسبة فوز فيصل الرحماني برئاسة الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة إفهار، مشيراً إلى أن حصول ممثل الإمارات مقعد الرئاسة بالإجماع يؤكد المكانة الكبيرة التي تتميز بها الدولة في رياضية الخيول بشكل عام والخيول العربية بشكل خاص؛ لأنها تعتبر جزءاً أصيلاً من إرث الآباء والأجداد.

وأضاف: الإمارات دائماً تثبت أنها الرقم الصعب على المستوى العالمي في المجالات كافة، لا سيما رياضة الخيول، وثقة الجمعية العمومية في انتخاب الرحماني رئيساً بالإجماع، وأعضاء المكتب التنفيذي الجديد، وسام على صدر كل إماراتي، ومهتم برياضة الفروسية والخيول العربية الأصيلة، كما أن اتحاد الفروسية سيكون داعماً رئيساً لهذا النصر في الفترة المقبلة وبكل تأكيد يمثل وجود الرحماني في قمة الهرم بالاتحاد الدولي للخيول العربية الأصيلة نقلة نوعية في مستقبل الاتحاد.