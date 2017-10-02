  • الاثنين 12 محرم 1439هـ - 02 أكتوبر 2017م
  02:51    منفذ إطلاق نار لاس فيجاس رجل أبيض عمره 64 عاما        02:52     ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار في لاس فيجاس إلى 50 قتيلا        02:52    مطلق النار في لاس فيغاس من سكان المدينة ويدعى ستيفن بادوك         02:55    شرطة لاس فيجاس" واثقة " من أنها عثرت على سيدة مطلوبة على صلة بحادث إطلاق النار        03:14    ثمانية قتلى من حزب الله اللبناني في ضربة لطائرة من دون طيار في وسط سوريا     

الريسي: كل الدعم للاتحاد الجديد

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 02 أكتوبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية بالتهنئة للقيادة الرشيدة، بمناسبة فوز فيصل الرحماني برئاسة الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة إفهار، مشيراً إلى أن حصول ممثل الإمارات مقعد الرئاسة بالإجماع يؤكد المكانة الكبيرة التي تتميز بها الدولة في رياضية الخيول بشكل عام والخيول العربية بشكل خاص؛ لأنها تعتبر جزءاً أصيلاً من إرث الآباء والأجداد.

وأضاف: الإمارات دائماً تثبت أنها الرقم الصعب على المستوى العالمي في المجالات كافة، لا سيما رياضة الخيول، وثقة الجمعية العمومية في انتخاب الرحماني رئيساً بالإجماع، وأعضاء المكتب التنفيذي الجديد، وسام على صدر كل إماراتي، ومهتم برياضة الفروسية والخيول العربية الأصيلة، كما أن اتحاد الفروسية سيكون داعماً رئيساً لهذا النصر في الفترة المقبلة وبكل تأكيد يمثل وجود الرحماني في قمة الهرم بالاتحاد الدولي للخيول العربية الأصيلة نقلة نوعية في مستقبل الاتحاد.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 