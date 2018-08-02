غانم الهاجري: هناك اتفاق مع اللاعبين المنتهية عقودهم

زغرب (الاتحاد)

أعرب غانم مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق أمام وفاق سطيف الجزائري أمس الأول، ودرجة الجاهزية التي بدا عليها خلال فترة وجيزة جداً من انطلاقة مرحلة الإعداد للموسم الكروي الجديد، الأمر الذي يؤكد أن العمل الذي شهدته مرحلة الإعداد على الصعيدين الفني والبدني جيداً بكل المقاييس.

وأكمل: سعادتي كبيرة جداً بالروح التي لمستها في اللاعبين، رغم التحديات التي ظلوا يواجهونها أخيراً، والمتمثلة في القضايا التي ظلت تشغل الشارع الرياضي مؤخراً، ولكن هناك توافقاً كبيراً مع جميع اللاعبين المنتهية عقودهم إلى جانب الذين شارفت عقودهم على الانتهاء وحتى الذين وقع عليهم الاختيار، وننتظر تقرير المدرب حول إمكانية ضمهم إلى قائمة الفريق الأول.

وأعرب الهاجري عن شكره وتقديره للاتحادين العربي والإماراتي بعد اطلاعهما على ظروف الفريق والمتمثلة في ضرورة الإبقاء على عدد من اللاعبين بالمعسكر حتى لا يتأثر برنامجه الإعدادي ونشكرهما على تفهمهما للوضع، والمؤكد أننا شركاء ونتطلع إلى تحقيق أهداف واضحة، ونعمل عن قرب عبر التواصل الرسمي وغير الرسمي لبلوغ الأهداف المرجوة، والوصول برياضة الإمارات إلى أعلى المستويات على صعيدي الأندية والمنتخبات.

وأكمل: نتمنى أن يصل الفريق إلى درجة الجاهزية المطلوبة، خصوصاً وأنه سيفتقد في مباراة الإياب بعض العناصر المهمة، ولكنني أعتقد أنها فرصة للاعبين الشباب لتأكيد وجودهم لدخول قائمة خيارات الجهاز الفني للموسم الجديد والمليء بالتحديات، وبدورنا نعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز الفني لسد جميع الثغرات.

وعن أبرز المراكز التي يجب دعمها، قال: «من تابع مباراة وفاق سطيف يدرك أن الفريق في حاجة لتعزيز خط الهجوم، بعد مغادرة أحمد خليل ويوسف أحمد، بالإضافة إلى إعارة علي عيد لدينامو زغرب، وفي اعتقادي أن الفرصة ستكون متاحة للاعب منتخبنا الوطني الأولمبي محمد خلفان وهناك عناصر كثيرة يتطلعون إلى تأكيد جدارتهم.

كما شكر الهاجري قناة أبوظبي الرياضية التي نجحت في تقديم خدمة إعلامية مميزة خالية من العيوب والأخطاء، وهو ما يعزز فخرنا واعتزازنا بهذه المؤسسة الإعلامية الرائدة.