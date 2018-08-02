الرميثي: أجنبي الوحدة الرابع لن يكون «كمالة عدد»

مصطفى الديب (أبوظبي)

قال أحمد الرميثي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، إن من حق جماهير العنابي أن تواصل السؤال بإلحاح عن اللاعب الأجنبي الرابع الذي سوف ينضم إلى صفوف الفريق، مشيراً إلى أن الأمر طبيعي للغاية بسبب التأخر في التعاقد مع لاعب وسط أجنبي يستطيع قيادة هجمات الفريق مع اقتراب انتهاء فترة المعسكر الخارجي المقام حاليا بالنمسا، وكذلك اقتراب الموسم الجديد من بدايته في نهاية أغسطس الجاري.

وأكد الرميثي على حسابه في «تويتر» بشبكة التواصل الاجتماعي: كثر حديث الوحداوية عن الأجنبي الرابع ومن حقهم الاطمئنان، أؤكد أن النادي لن يأتي بلاعب إلا أن يكون إضافة للفريق، وفق عدد من المعطيات، لقد تم التفاوض واللاعب قريب جداً.

وأشار الرميثي في تغريدته إلى أن الوحدة لن يأتي بلاعب أجنبي لمجرد تكملة العدد فقط والانضمام إلى الثلاثي المتواجد مع الفريق وهم الأرجنتيني سباستيان تيجالي والكوري الجنوبي شانج واو ريم والمغربي مراد باتنا، ولكن سيأتي بلاعب يكون إضافة حقيقية وقوية، وفق عدد من المعطيات تم البناء عليها عند اختيار اللاعب.

وأضاف: لقد تم التفاوض بالفعل مع اللاعب الأجنبي الرابع بعد بحث متأن من إدارة شركة كرة القدم وبالتنسيق مع المدير الفني للفريق الروماني لورنت ريجيكامب، وسيكون اللاعب قريبا جدا من التوقيع لنادي الوحدة، وسينضم إلى تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وكشف الرميثي أن الوحدة يستعد بقوة لمباراة كأس السوبر الإماراتي مع العين يوم 25 أغسطس الجاري على استاد مدينة السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، مشيرا إلى أن الفريق سيفتقد خمسة من لاعبيه الدوليين في هذه المباراة بسبب ارتباطهم مع المنتخب الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي تقام في العاصمة الإندونيسية جاكرتا من 13 أغسطس الجاري حتى 2 سبتمبر المقبل، وهم حارس المرمى محمد الشامسي وأحمد راشد وخالد إبراهيم ومحمد عبد الباسط وسالم سلطان.

​