الرميثي: أجنبي الوحدة الرابع لن يكون «كمالة عدد»

مصطفى الديب (أبوظبي)
قال أحمد الرميثي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، إن من حق جماهير العنابي أن تواصل السؤال بإلحاح عن اللاعب الأجنبي الرابع الذي سوف ينضم إلى صفوف الفريق، مشيراً إلى أن الأمر طبيعي للغاية بسبب التأخر في التعاقد مع لاعب وسط أجنبي يستطيع قيادة هجمات الفريق مع اقتراب انتهاء فترة المعسكر الخارجي المقام حاليا بالنمسا، وكذلك اقتراب الموسم الجديد من بدايته في نهاية أغسطس الجاري.
وأكد الرميثي على حسابه في «تويتر» بشبكة التواصل الاجتماعي: كثر حديث الوحداوية عن الأجنبي الرابع ومن حقهم الاطمئنان، أؤكد أن النادي لن يأتي بلاعب إلا أن يكون إضافة للفريق، وفق عدد من المعطيات، لقد تم التفاوض واللاعب قريب جداً.
|
وأضاف: لقد تم التفاوض بالفعل مع اللاعب الأجنبي الرابع بعد بحث متأن من إدارة شركة كرة القدم وبالتنسيق مع المدير الفني للفريق الروماني لورنت ريجيكامب، وسيكون اللاعب قريبا جدا من التوقيع لنادي الوحدة، وسينضم إلى تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد.
|