التحالف العربي يتخذ الإجراءات لحماية الملاحة في باب المندب

الرياض (وام)

قال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن" إن قيادة قوات التحالف أجرت خلال الأيام الماضية تقييما لجميع الأعمال العدائية الإرهابية التي تقوم بها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران و التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر و كان آخرها استهداف إحدى ناقلات النفط السعودية.

و أكد المالكي في تصريح له في هذا الصدد أن استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في هذا النهج الإرهابي سيتسبب في كارثة بيئية واقتصادية تضر بمصالح دول المنطقة و العالم .. مشيرا إلى أن قيادة قوات التحالف بالتنسيق مع المجتمع الدولي اتخذت الإجراءات اللازمة كافة لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب و جنوب البحر الأحمر بما يتوافق مع القانون الدولي و قرارات مجلس الأمن ذات الصلة في مقدمتها القرار 2216 و أن تحالف دعم الشرعية في اليمن مستمر في جهوده " بالتنسيق مع المجتمع الدولي" لحفظ الأمن الإقليمي و الدولي و الإسهام في استقرار الاقتصاد العالمي.