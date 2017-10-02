«موانئ دبي» تناقش مع رئيس مالي تطوير الخدمات اللوجستية

دبي (الاتحاد)
ناقش سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مع الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا مخططاً رئيساً لتطوير القدرات اللوجستية للبلد بهدف تمكينها من استغلال مصادرها الطبيعية وممراتها المائية وتعزيز آفاق نموها الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقائهما مؤخراً في مالي في إطار جولة قام بها ابن سليم في أفريقيا يرافقه عدد من كبار المسؤولين في الشركة، لتفقد عمليات «موانئ دبي العالمية» في القارة.
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وتم خلال اللقاء، مناقشة المخطط الذي يضم استراتيجية مفصلة لتعزيز البنى التحتية للنقل والخدمات اللوجستية وتبسيط ومكننة الإجراءات الجمركية في مالي، بما يدعم تطورها ونموها الاقتصادي ويربطها بالأسواق العالمية. والجدير بالذكر أن موانئ تابعة للمجموعة مثل «موانئ دبي العالمية-دكار»، تلعب دوراً حيوياً في ربط التجارة الإقليمية في غرب أفريقيا بالأسواق العالمية.
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وأضاف»: يقتضي دورنا العالمي كممكٌن للتجارة ومصدر للمعرفة وكسفير تجاري لدولة الإمارات، دعم خطط رؤية «مئوية الإمارات 2071»، التي تشجع تصدير المنتجات والخدمات والمعارف الوطنية المتقدمة لمختلف أنحاء العالم وتدعم زيادة نماذج الشركات الإماراتية الرائدة عالمياً. ومن هذا المنطلق نسعى إلى نقل النموذج الناجح لميناء جبل علي والمنطقة الحرة والذي تعززه خدمات جمركية وإلكترونية متطورة وبنى تحتية حديثة ووسائط ربط متعددة».
وأشار ابن سليم إلى أهمية تأسيس الشراكات الناجحة مع الحكومات لدعم التطور والنمو في الدول الشقيقة والصديقة والمساهمة في بناء البنية الأساسية التي تكفل تطوير التجارة والاقتصاد في بلدانهم.