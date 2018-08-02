لندن تلوح بخطر بريكست من دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي

لندن (أ ف ب)

لوح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أمس، بإمكان حصول «بريكست» من دون اتفاق، مشدداً على التداعيات السلبية لذلك على بلاده والاتحاد الأوروبي على حد سواء. وقال هانت بعد لقائه في فيينا نظيرته النمساوية كارن كنيسل التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: «إن خطر حصول طلاق من دون اتفاق بات أمراً فعلياً، وسيكون ذلك خطأ جيواستراتيجياً هائلاً».

وفي ظل التقدم البطيء في المفاوضات حول مستقبل العلاقات مع الاتحاد، أطلقت لندن حملة نحو القادة الأوروبيين مع اقتناعها بأن مخاطبة هؤلاء في شكل مباشر، وخصوصا الألمان والفرنسيين، قد تتيح إنقاذ العملية بعيداً من المفوضية الأوروبية.

وقالت الوزيرة النمساوية لـ«بي بي سي» أمس: «هذا ليس موقفنا على الإطلاق»، مضيفة: «يجب أن تبذل جهود من قبل الجانبين المشاركين بالمفاوضات». وأكد جيريمي هانت في مقابلة مع صحيفة «ايفنينج ستاندرد» أمس أن «على فرنسا وألمانيا أن توجها إشارة قوية للمفوضية، لأن أي وظيفة تتم خسارتها في المملكة المتحدة توازيها خسارة وظائف في أوروبا إذا تم بريكست بشكل سيئ».

ورفض كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه نهاية يوليو بنداً رئيساً، ضمنته رئيسة الوزراء تيريزا ماي خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تجنب إقامة حدود تقسم بعد بريكست بين شمال أيرلندا التابع للمملكة المتحدة وجنوبها.