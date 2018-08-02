لندن تلوح بخطر بريكست من دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي

لندن (أ ف ب)
لوح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أمس، بإمكان حصول «بريكست» من دون اتفاق، مشدداً على التداعيات السلبية لذلك على بلاده والاتحاد الأوروبي على حد سواء. وقال هانت بعد لقائه في فيينا نظيرته النمساوية كارن كنيسل التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: «إن خطر حصول طلاق من دون اتفاق بات أمراً فعلياً، وسيكون ذلك خطأ جيواستراتيجياً هائلاً».
وفي ظل التقدم البطيء في المفاوضات حول مستقبل العلاقات مع الاتحاد، أطلقت لندن حملة نحو القادة الأوروبيين مع اقتناعها بأن مخاطبة هؤلاء في شكل مباشر، وخصوصا الألمان والفرنسيين، قد تتيح إنقاذ العملية بعيداً من المفوضية الأوروبية.
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ورفض كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه نهاية يوليو بنداً رئيساً، ضمنته رئيسة الوزراء تيريزا ماي خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تجنب إقامة حدود تقسم بعد بريكست بين شمال أيرلندا التابع للمملكة المتحدة وجنوبها.
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