«آبل» تسجل أرباحاً فصلية كبيرة وقيمتها السوقية تقترب من تريليون دولار

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

ارتفعت أرباح مجموعة «آبل» في الفصل الأخير بأكثر من 30%، مسجلة 11.5 مليار دولار، متفوقة على توقعات السوق برغم أن مبيعاتها من هواتف «آي-فون» كانت من دون توقعات المحللين. وباعت «آبل» 41.3 مليون جهاز «آي-فون» في الفصل المنتهي في 30 يونيو، أي اقل بقليل من الرقم الذي توقعه المحللون، وهو 42 مليوناً.

وعززت هذه الأنباء أسعار أسهم المجموعة في التداول بعد إغلاق الأسواق، لتقترب القيمة السوقية لعملاق التكنولوجيا من تريليون دولار، برغم انتزاع مجموعة «هواوي» الصينية المرتبة الثانية من «آبل» في السوق العالمي للهواتف الذكية الذي يشهد تنافساً شديداً.

وسجلت عائدات «آبل» في الفصل المالي الثالث ارتفاعاً بنسبة 17%، وصولاً إلى 53.3 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، مدفوعة ببيع هواتف «آي-فون» أغلى ثمناً، وخدمات إنترنت وأجهزة يمكن ارتداؤها. وقال المدير التنفيذي تيم كوك في بيان الإعلان عن العائدات: «يسعدنا أن نعلن أفضل نتائج لآبل عن فصل ينتهي في يونيو على الإطلاق، وفصلنا الرابع على التوالي من نمو العائدات بنسبة تفوق 10%».

وارتفعت أسهم «آبل»، ومقرها في «سيليكون فالي»، بنسبة 4.03%، مسجلة 197.95 دولار في التداول، بعد إغلاق الأسواق، عقب صدور تقرير الأرباح.