«غرفة دبي» تستعرض فرص سوق الأغذية الحلال أمام شركات بيلاروسيا

دبي (الاتحاد)
شاركت غرفة تجارة وصناعة دبي عبر مكتبها التمثيلي في باكو مؤخراً بندوة أقيمت في العاصمة البيلاروسية مينسك تحت عنوان «المبادئ التوجيهية للحصول على شهادة الحلال»، لتعريف الشركات الخارجية بفرص الأعمال في الإمارة.
وهدفت الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة بيلاروسيا، إلى التعريف بكيفية الحصول على شهادة الحلال للتصدير إلى الإمارات خاصة للمهتمين من شركات الأغذية والزراعة البلاروسية، ولتسليط الضوء على اتجاهات الأغذية الحلال في الدولة ومتطلباتها. وحضر الفعالية ممثلون عن وزارة الزراعة والأغذية البيلاروسية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وعدد من الشركات البيلاروسية المهتمة بالتصدير إلى السوق الإماراتية.
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وأشار خان إلى أن دبي توفر للشركات البيلاروسية بيئة مثالية لاستعراض منتجاتها الغذائية وإمكاناتها في هذا القطاع، معتبراً أن قرب المسافة بين الجانبين عامل مهم لتعزيز تواجد الشركات الغذائية البيلاروسية في أسواق المنطقة، مبدياً استعداد الغرفة لتسهيل توسع الشركات البيلاروسية في دبي وفق متطلبات الأغذية الحلال.
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وتعتبر اللحوم الحلال والشاي الأخضر من أسرع فئات المنتجات نمواً في الإمارات، وبحسب بيانات «يورو مونيتور انترناشونال» فإن قيمة مبيعات اللحوم الحلال في الدولة بلغت 7.7 مليار درهم العام الماضي، على أن ترتفع إلى 8.3 مليار درهم في العام الجاري ولتصل إلى 10.2 مليار درهم في العام 2021.