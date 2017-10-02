جمارك دبي تستقبل 129 اقتراحاً و948 استفساراً خلال 6 أشهر

دبي (الاتحاد)

تلقت دائرة جمارك دبي 129 اقتراحاً و948 استفساراً من العملاء والجمهور خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما شهدت الإشادات بخدمات جمارك دبي الذكية والمبتكرة نمواً لافتاً بواقع 250% إلى 76 إطراء وإشادة عن نفس الفترة مقارنة مع 22 إطراء للنصف الأول من العام 2016.

وقامت جمارك دبي في سبيل تيسير وتوطيد التواصل والعمل مع عملائها على إنشاء مجلس جمارك دبي الاستشاري، والذي يهدف إلى خلق جو من الثقة بين العملاء والجمارك، والشراكة في اتخاذ القرارات والإجراءات الجمركية، حيث أثمرت الإجراءات والخدمات المتواصلة التي تقدمها الدائرة لإسعاد عملائها عن زيادة نسبة سعادة العملاء إلى 97% وسعادة الموردين إلى 89% والشركاء إلى 90%.

وتستقبل جمارك دبي استفسارات وأسئلة الجمهور على مدار الأسبوع ويكون الرد بشكل مباشر وفوري على الاستفسارات باللغتين العربية والانجليزية من المسؤولين وذوي الاختصاص في الدائرة، وتؤدي قنوات التواصل عبر البريد الإلكتروني والموقع الرسمي للدائرة ونظام الاقتراحات الإلكتروني الموحد لحكومة دبي دوراً كبيراً في التواصل المتبادل بين الدائرة والجمهور، حيث يمكن لشريحة واسعة من المجتمع عموماً وعملاء الدائرة على وجه الخصوص أن تستفيد من المعلومات المتوفرة في هذه الشبكات والأنظمة حول الخدمات التي تقدمها الدائرة في الوقت الذي تستفيد فيه الدائرة عبر هذا التواصل في تطوير وتحسين خدماتها. ومن أبرز المقترحات والابتكارات التي طورتها جمارك دبي نظام «مرسال 2» المنصة الذكية المتكاملة للعمليات والخدمات الجمركية، ونظام «محرك المخاطر» الذي مكن الدائرة من الموافقة علي97% من المعاملات الجمركية تلقائياً دون تدخل بشري في أقل من دقيقتين، و«النظام الجمركي الذكي لفحص الحقائب».

وأضافت جمارك دبي إلى سجلها الحافل بالإنجازات مشاريع ومبادرات مبتكرة جديدة، حيث تم تدشين المشغل الاقتصادي المعتمد خلال العام 2016 بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، لتمكين الشركات في دولة الإمارات من الحصول على امتيازات وتسهيلات في الدول التي سيتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها، وطورت الدائرة مبادرة «مساحة العمل الذكية» وهي عبارة عن منصة تقوم بتحويل الخدمات الإلكترونية التقليدية المقدمة عن طريق الإنترنت والأجهزة المحمولة إلى خدمات ذكية تقلل الوقت والجهد والتكلفة، كما تم إطلاق مبادرة «الممر الافتراضي» لتيسير نقل البضائع بين المنافذ الجمركية في دبي بأقل وقت ممكن ودون أعباء مالية.