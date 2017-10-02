«اينوك» تطلق جائزة لتكريم المتميزات في قطاع الطاقة

دبي (الاتحاد)

أطلقت مجموعة «اينوك» الدورة الأولى من «جائزة المرأة في الطاقة» لتكريم إنجازات النساء المبدعات في قطاع الطاقة في الإمارات، بحسب بيان أمس.

وتكرم الجائزة النساء المتميزات اللواتي يشكلن نماذج يحتذى بها في قطاع الطاقة، ويبدين قيادة استثنائية وقدرة كبيرة على حفز التغيير من خلال مساهماتهن المؤثرة في القطاع.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: «إن تطوير قطاع الطاقة يعتبر محركاً أساسياً للاقتصاد الإماراتي الذي شهد نمواً استثنائياً على مر السنوات. ونحن في ’اينوك‘ ملتزمون بتبني ثقافة تكافؤ الفرص بين الجنسين في الأدوار القيادية، وتسلط هذه الجائزة الضوء على بعض النماذج النسائية التي شقت طريقها بجدارة في قطاع الطاقة».

سيتم فتح باب الترشيحات للجائزة أمام الموظفات الإماراتيات والمقيمات اللواتي يعملن في المؤسسات والشركات المنضوية تحت المجلس الأعلى للطاقة في دبي من نوفمبر 2017، ويشترط لذلك ألا تقل خبرتهن في قطاع الطاقة عن ثلاث سنوات.

ولتكريم النساء الرائدات في مجال إدارة الطاقة واللواتي يظهرن أداءً متميزاً في مجالات عملهن، تضم الجائزة فئات «الأعمال» و«المهنية» و«الاجتماعية».

وتغطي فئة الأعمال جوائز «أفضل امرأة قيادية في قطاع الطاقة»، و«أفضل امرأة قيادية في قطاع الطاقة المتجددة»، و«أفضل امرأة قيادية شابة» في قطاع الطاقة، و«أفضل رائدة أعمال في قطاع الطاقة».

بدورها تغطي الفئة المهنية «أفضل مبتكرة للعام» و«أفضل شخصية مهنية في قطاع الطاقة و«أفضل امرأة قيادية ملهمة فكرياً» في قطاع الطاقة؛ بينما تغطي الفئة الاجتماعية جوائز» أفضل مساهمة بمجال المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطاع الطاقة»، و«أفضل برنامج تطوعي للتنمية المستدامة» في قطاع الطاقة.

ويتم استقبال طلبات الترشح لهذه الفئات خلال موعد أقصاه 29 فبراير 2018.