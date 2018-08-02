منصة «ليف» تتيح لعملائها الاطلاع مباشرة على تقييمهم الائتماني



تاريخ النشر: الخميس 02 أغسطس 2018 دبي (الاتحاد) أعلنت «ليف»، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني أمس، عن تعاونها مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لتمكين عملاء المنصة من الاطلاع بشكل مباشر على تقييمهم الائتماني من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وذلك عبر الضغط على ميزة «التحقق من التقييم الائتماني» في تطبيق Liv.. وقال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في البنك: «بقاعدة عملائها الذين يزيد عددهم عن 100 ألف عميل، تكتسب Liv، شعبية متزايدة كمنصة مصرفية مفضلة لدى العملاء الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة».