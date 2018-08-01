إنفستكورب يبيع «نوبل ليرنينغ»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «إنفستكورب» أمس، عن إتمام صفقة بيع شركة نوبل ليرنينغ كوميونيتيس إلى شركة «سبرينغ إديوكيشن غروب».ويأتي هذا التخارج بعد استثمار ناجح دام ثلاث سنوات، علماً بأنه لم يتم الكشف عن تفاصيل وبنود الصفقة.

وقال تيموثي مطر، المدير التنفيذي ورئيس قسم توظيف الاستثمارات وإدارة العلاقات لـ «إنفستكورب» في الإمارات: «يسعدنا الإعلان عن نجاح صفقة تخارجنا من شركة التعليم الأمريكية «نوبل ليرنينغ كوميونيتيس»، ويأتي ذلك بعد أن حققت نمواً كبيراً بفضل دعمنا المتواصل وتعاوننا المثمر مع فريق عملها، بما يؤكد خبراتنا الواسعة في السوق الأميركية، ويعكس إمكاناتنا الكبيرة في اغتنام أفضل الفرص الاستثمارية الواعدة التي تعود بالفائدة على مساهمينا ومستثمرينا. وفي ضوء أدائها القوي اليوم، فإننا على ثقة بأن شركة «نوبل ليرنينغ كوميونيتيس» تمضي على المسار الصحيح نحو تحقيق مزيد من النمو خلال الفترة المقبلة».