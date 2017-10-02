  • الاثنين 12 محرم 1439هـ - 02 أكتوبر 2017م
  02:51    منفذ إطلاق نار لاس فيجاس رجل أبيض عمره 64 عاما        02:52     ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار في لاس فيجاس إلى 50 قتيلا        02:52    مطلق النار في لاس فيغاس من سكان المدينة ويدعى ستيفن بادوك         02:55    شرطة لاس فيجاس" واثقة " من أنها عثرت على سيدة مطلوبة على صلة بحادث إطلاق النار        03:14    ثمانية قتلى من حزب الله اللبناني في ضربة لطائرة من دون طيار في وسط سوريا     

تنويع مصادر الطاقة لتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة

اعتماد 12 مقاولاً لتركيب الألواح الشمسية في أبوظبي
حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 02 أكتوبر 2017

هاشم المحمد (أبوظبي)

اعتمد مكتب التنظيم والرقابة في أبوظبي 12 مقاولاً لتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني السكنية والصناعية في الإمارة، فيما تم منح 8 تراخيص حتى الآن تتنوع ما بين جهات حكومية وخاصة وأفراد، حيث تعطى الأولوية لعملاء الفئتين التجارية والسكنية.

وقال المكتب في رده على أسئلة «الاتحاد» إنه يوجد حالياً أكثر من 30 نظاماً تم تركيبه للألواح الكهروضوئية في أنحاء إمارة أبوظبي بإجمالي قدرة تصل إلى نحو 3.8 ميجاواط.

وأعلن مكتب التنظيم والرقابة في أبوظبي عن الإطار التنظيمي لتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية صغيرة النطاق في الإمارة في شهر يناير الماضي، وذلك دعماً لرؤية الإمارة في نشر ثقافة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة لتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة.

وتتيح هذه التعليمات للعملاء الراغبين بالاستفادة من هذه المبادرة بالمشاركة من خلال إنتاج طاقتهم الكهربائية وتصدير الفائض منها لشبكة الكهرباء في أبوظبي من خلال نظام القياس الصافي الذي أصدره المكتب دعماً لتعليمات الألواح الشمسية الكهروضوئية، ويمكن للمتعامل خفض قيمة فاتورته من دورة الفورترة اللاحقة والمساهمة في استدامة الطاقة بالإمارة.

ونوه المكتب، بأن المقاول المعتمد لدى إحدى شركتي «العين للتوزيع»، و«أبوظبي للتوزيع» يقوم بإتمام الإجراءات كافة نيابة عن مالك العقار أو المنشأة الراغبة في تركيب الألواح الشمسية بغرض إنتاج الطاقة الكهربائية حيث يقوم المقاول بإعداد مخطط مقترح لتركيب الألواح الشمسية على سطح المبنى والتقدم بطلب الترخيص لمكتب التنظيم والرقابة بالإضافة للتقدم بطلب تصريح من بلدية المدينة المختصة وطلب التوصيل مع شركة التوزيع والتي بدورها تقوم بمراجعته لإتمام عملية التركيب ومن ثم تقوم شركة التوزيع بفحص التوصيلات والتركيبات والتأكد من مطابقتها للتعلميات الصادرة عن المكتب وفي النهاية تتم تجربة النظام قبل البدء في تشغيله بصورة عملية. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 