اعتماد 12 مقاولاً لتركيب الألواح الشمسية في أبوظبي

هاشم المحمد (أبوظبي)

اعتمد مكتب التنظيم والرقابة في أبوظبي 12 مقاولاً لتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني السكنية والصناعية في الإمارة، فيما تم منح 8 تراخيص حتى الآن تتنوع ما بين جهات حكومية وخاصة وأفراد، حيث تعطى الأولوية لعملاء الفئتين التجارية والسكنية.

وقال المكتب في رده على أسئلة «الاتحاد» إنه يوجد حالياً أكثر من 30 نظاماً تم تركيبه للألواح الكهروضوئية في أنحاء إمارة أبوظبي بإجمالي قدرة تصل إلى نحو 3.8 ميجاواط.

وأعلن مكتب التنظيم والرقابة في أبوظبي عن الإطار التنظيمي لتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية صغيرة النطاق في الإمارة في شهر يناير الماضي، وذلك دعماً لرؤية الإمارة في نشر ثقافة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة لتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة.

وتتيح هذه التعليمات للعملاء الراغبين بالاستفادة من هذه المبادرة بالمشاركة من خلال إنتاج طاقتهم الكهربائية وتصدير الفائض منها لشبكة الكهرباء في أبوظبي من خلال نظام القياس الصافي الذي أصدره المكتب دعماً لتعليمات الألواح الشمسية الكهروضوئية، ويمكن للمتعامل خفض قيمة فاتورته من دورة الفورترة اللاحقة والمساهمة في استدامة الطاقة بالإمارة.