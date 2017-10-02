السوق تترقب تأثير تغير أسعار السلع

فهد الأميري (دبي)
أفاد مستهلكون وتجار في دبي، بأن اليوم الأول من قرار تطبيق الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ والمشروبات الغازية والطاقة، شهد ضعفاً في عمليات الشراء لتلك السلع، عازين التراجع إلى الترقب، وعدم الإلمام بتفاصيل تلك الضريبة والأسعار الجديدة للسلع، فضلاً عن توجه بعض المستهلكين إلى شراء كميات أكبر من تلك السلع قبل تطبيق الضريبة.
وقال مستهلكون، إن الضريبة ستدفعهم لتقليل حجم الاستهلاك من تلك السلع، خصوصاً أنها غير أساسية، الأمر الذي من المتوقع أن يصب في مصلحة المستهلكين، ولفتوا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيعتاد الناس الأسعار الجديدة، وسيترك قرار الشراء، بحسب كل شخص أو عائلة.
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وقال بارثاو، مسؤول البيع في «سوبر ماركت» في دبي: «شهدت الفترة التي سبقت تطبيق الضريبة إقبالاً إلى حدٍ ما، الأمر الذي دفع الزبائن إلى التخلي عن الشراء بعد تطبيق الضريبة حتى تنفد الكمية التي يستهلكونها، فيما نفدت بعض أنواع السلع بالفعل، ولم يعد هناك مخزونات حالية تكفي لتلبية الطلب».
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وقال رامز أحمد «مستهلك»: «اشتريت كميات كبيرة من السجائر التي أفضلها، واشتريت صندوقين من مشروب الطاقة، و6 صناديق من المشروبات الغازية، وكلها قبل تنفيذ الضريبة الجديدة، ولكن عاتبت نفسي على ذلك؛ لأنها سلع تضر بصحتي وصحة أفراد أسرتي، وقررت بعد تنفيذ قرار ضريبة القيمة الانتقائية أن أقلل من مشترياتي من هذه السلع، وأتعامل معها وأفراد أسرتي بتعقل شديد؛ حفاظاً على الصحة».
وقال بوحمد: «حاولت شراء السجائر التي تعودت عليها قبل تطبيق الضريبة الانتقائية، ولكن فوجئت بأن معظم الكميات من هذا النوع قد نفدت في جميع مراكز البيع، ولم أحصل إلا على علبة واحدة فقط، وكنت آمل الحصول على كميات كبيرة، وأضاف أنه مهما تهرب الناس من الضريبة الانتقائية بشراء كميات كبيرة قبل تنفيذها فأخيراً سوف يشترون بالسعر الجديد بعد تنفيذ الضريبة، وهي في رأيي عادلة؛ لأنها يمكن أن تقلل من الإقبال على السلع التي تضر بصحة الإنسان الإماراتي، وهذا هو الهدف منها».
وقال حامد أحمد: «نجحت في شراء 10 علب فقط من نوع السجائر الذي أفضله قبل أسبوع من بدء تنفيذ ضريبة القيمة الانتقائية، فقد كنت متخوفاً من أمرين، أولهما بالطبع ارتفاع أسعار السجائر بعد تنفيذ الضريبة، والأمر الثاني نفاد السجائر من الأسواق، وأعتقد أن اختفاء معظم أنواع السجائر قبل تنفيذ الضريبة كان من خلال التجار، ليربحوا أكثر بعد إظهارها وبيعها بالسعر الجديد، بينما هم اشتروها من قبل بالأسعار المعتاد بيعها، وهذا في رأيي سلوك خاطئ لا بد أن يحاسب عليه من ادعى اختفاء السلعة، بينما هي موجودة لديه، ومع بداية تنفيذ الضريبة كل شيء متوافر بالسعر الجديد، وكما أرى فالإقبال على الشراء عادي جداً».