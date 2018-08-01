عمومية «أبوظبي الإسلامي» تصوت على زيادة رأس المال 19 أغسطس

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد مصرف أبوظبي الإسلامي 19 أغسطس الحالي، اجتماع جمعية عمومية للتصويت للتصويت على مقترح مجلس إدارته بخصوص زيادة رأسمال المصرف عبر طرح أسهم جديدة للاكتتاب بقيمة إجمالية تبلغ مليار درهم في خطوة تهدف إلى دعم خطط النمو المستقبلي للمصرف.

وستصوت الجمعية العمومية على المقترح الآخر لمجلس الإدارة والمتعلق بإصدار برنامج أدوات الشق الأول من راس المال بقيمة 750 مليون دولار أميركي(2.75 مليار درهم) وهي صكوك هجينة غير محددة الأجل وذلك لتعزيز معدل الملاءة المالية للمصرف، بالإضافة إلى مقترح سداد مبلغ الإصدار المستحق عن شهادات رأس المال الإضافي من الشق الأول الحالي والبالغ قيمتها مليار دولار أميركي «الصادرة عام 2012 والتي يحق أول تاريخ طلب دفعها في 16 أكتوبر 2018.

ويهدف مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال الاكتتاب المقترح إلى زيادة رأس المال المُصدَر من 3,168,000,000 إلى 3,632,000,000 درهم من خلال إصدار 464 مليون سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ ( درهم ) لكل سهم أي بمبلغ وقدره 464 مليون درهم بالإضافة إلى علاوة إصدار (1.16 درهم إماراتي) و بذلك تكون القيمة الإجمالية لإصدار حقوق الاكتتاب مبلغ وقدره مليار درهم إماراتي.

ويمثل هذا السعر خصماً بنسبة 45% مقارنة بسعر إغلاق السهم، كما في 24 يوليو 2018.

و قال خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة في مصرف أبوظبي الإسلامي:« شهد مصرف أبوظبي الإسلامي خلال الفترة الماضية توسيعا لعملياته بشكل كبير، وأننا نتوقع مواصلة هذا النمو في المستقبل، الأمر الذي دعا مجلس الإدارة إلى طرح برنامج لزيادة رأس المال ودعوة المساهمين ليكونوا جزءا من مسيرة النمو هذه.

وتأتي هذه الخطوة لتمكين المصرف من الاستفادة من الازدهار والتنويع الاقتصادي المستمر في دولة الإمارات، بجانب مواصلة توفير أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا مع المحافظة على قاعدة صلبة من رأس المال تتماشى مع المتطلبات التنظيمية والتي يمكن من خلالها تحقيق عوائد مميزة للمساهمين».

وسيقام اجتماع الجمعية العمومية لمصرف أبوظبي الإسلامي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي يوم 19 أغسطس.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني المحدد بحضور مساهمين يمثلون 50 بالمئة من إجمالي عدد أسهم المصرف، سيتم عقد اجتماع آخر يوم 26 أغسطس في نفس المكان والزمان.