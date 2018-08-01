1.527 تريليون درهم التجارة غير النفطية للدولة خلال 2017

بسام عبد السميع (أبوظبي)

تجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات «تجارة مباشرة ومناطق حرة ومستودعات جمركية»، خلال العام الماضي، 1.527 تريليون درهم، توزعت بين 400 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، و181 مليار درهم قيمة الصادرات، و946 مليار درهم قيمة الواردات، بحسب تقرير تجارة الإمارات مع العالم، الصادر عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وبحسب البيانات الواردة في التقرير، استحوذت الدول الآسيوية غير العربية على 46.3 % من التبادل التجاري غير النفطي للدولة، خلال العام الماضي، بقيمة 707.4 مليار درهم، تلتها الدول الأوروبية، بنسبة 18%، وبقيمة بلغت 275.2 مليار درهم.

وبلغت حصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التبادل التجاري غير النفطي مع الدولة العام الماضي 10.9 %، وبقيمة 166.9 مليار درهم، موزعة بين 116.3 مليار درهم إجمالي الصادرات و50.6 مليار درهم قيمة الواردات، وتلتها دول أميركا بقيمة 149.2 مليار درهم وبنسبة 9.7 %، والدول العربية بقيمة 119.58 مليار درهم وبنسبة 7.8%، والدول غير العربية في أفريقيا بقيمة 93 مليار درهم وبنسبة 6%، والدول المحيطية بقيمة 14.13 مليار درهم، وبنسبة أقل من 1%، ودول أخرى بقيمة تتجاوز ملياري درهم.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية خلال الربع الأول من العام الماضي بلغ 384.6 مليار درهم، والثاني 371.9 مليار درهم، والثالث 374.7 مليار درهم، والرابع 395.7 مليار درهم، لافتاً إلى أن شهر ديسمبر جاء في المركز الأول للتبادل التجاري غير النفطي بقيمة 139.7 مليار درهم، فيما جاء يونيو في المركز الأخير بقيمة 111.1 مليار درهم.

وحسب تصنيف أهم الدول في التبادل التجاري غير النفطي للإمارات العام الماضي، جاءت الصين في المركز الأول بقيمة 195.63 مليار درهم، مستحوذة على نسبة 12.8 % من إجمالي التبادل التجاري غير النفطي للدولة، وتلتها الهند بقيمة 127.6 مليار درهم وبنسبة 8.3%، وأميركا بقيمة 112.2 مليار درهم وبنسبة 7.3%، والسعودية في المركز الرابع بقيمة 79.2 مليار درهم وبنسبة 5.18%.

كما بلغ إجمالي التبادل النجاري غير النفطي للدولة العام الماضي مع دول الإسكوا 266.8 مليار درهم، ودول الكوميسا 62.2 مليار درهم.

وأوضحت البيانات أن إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال عام 2015 بلغت 1.059 تريليون درهم، وفي عام 2014 بلغت 1.72 تريليون درهم، وفي عام 2013 بلغت 1.065 تريليون درهم، وفي عام 2012 بلغت 1.055 تريليون درهم، وهو العام الذي سجل تجاوز قيمة التجارة غير النفطية للدولة حاجز تريليون درهم، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية في عام 2011 927 مليار درهم.