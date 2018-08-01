خبراء يحذرون من آثار رفع الفائدة على القروض القائمة

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حذر خبراء ماليون وأكاديميون اقتصاديون من الآثار المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة ارتفاع أسعار فوائد القروض والتمويلات المصرفية، والتي زادت بأكثر من 110 نقاط أساس خلال عام، في الوقت الذي رفعت فيه بنوك في الإمارات أسعار الفائدة، بما في ذلك على القروض القائمة، فيما أعلنت بنوك أخرى عن نيتها رفع أسعار الفائدة على القروض العقارية والشخصية بنسب عالية خلال الفترة المقبلة.

وزادت بنوك قيمة الأقساط الشهرية التي يسددها عملاؤها خلال الفترة الماضية، لقروض عقارية قائمة منذ سنوات، فيما ترفع سعر الفائدة على القروض الجديدة، حيث ارتفع مستوى العائد على القروض المصرفية بالدولة بنحو 30 نقطة أساس خلال النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 5.4% بنهاية يونيو 2018، مقارنة مع 5.1% بنهاية ديسمبر 2017، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي.

وقال الدكتور علي أبو رحمة، عميد مشارك في كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي، إن السوق الإماراتي يخضع لقوانين العرض والطلب، وهي الآلية التي تحدد مستويات الأسعار لكافة السلع والخدمات بما فيها المنتجات المصرفية.

وأوضح أن رفع أسعار الفائدة بنسب مبالغ فيها يثقل كاهل المستهلكين بالسوق المحلي، نتيجة زيادة التزاماتهم المالية تجاه البنك، الأمر الذي يقلص حجم الإنفاق في السوق المحلي، وبالتالي يؤثر سلباً على توجهات الحكومة والإجراءات التحفيزية التي اتخذتها خلال الأشهر القليلة الماضية لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.