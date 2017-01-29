سفينة الصحراء.. تجارة وثراء

محمد المهري

ناقة الله وسقياها، إنها الناقة رفيقة العرب قديماً، وصمام الأمان ومقياس الثراء، فكلما زاد عددها زاد ثراء صاحبها.

فهذا المخلوق العجيب المبارك، جعله الله مصدراً من مصادر الرزق والغِنى، كانوا قديماً، يعيشون على صوفها وحليبها ولحمها ويستعينون بها في الشدائد، فالناقة لا تخذل صاحبها.

تاريخنا العربي، ربط الإبل بالتجارة، ونحن اليوم جعلناها هواية ورياضة، وتباهٍ وخسارة. فلنستثمر في أصولنا التاريخية، قوتنا في تراثنا، قوتنا في معتقداتنا، قوتنا في ما نمتلكه من أصول سهلة الحصول، كالناقة مثلاً.

لحوم الإبل هي الأفضل عالمياً، وكل منتجاتها مفيدة بل وفيها علاج من أمراض عديدة، حتى أبوالها دواء وشفاء. فلنستخرج منها مكملات غذائية، ومستحضرات للتجميل، وعلاجات وأدوية.

فغيرنا استخرجوا من الخنزير والتماسيح منتجات، وآخرون حققوا الثراء من مستخرجات البحر الميت. ولنصنع منها Camel Burger، و«كاميل ناجيتس»، ونقانق الناقة، وكما أن لحوم الأبقار ولحوم الدجاج موجودة في المطاعم والكافتيريات، ليتنا نرى تاجراً، يتبنّى فكرة نشر لحوم الإبل في «كنتاكي» و«ماكدونالد» و«صب واي».