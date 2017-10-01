الرحماني رئيساً للاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «افهار»

أبوظبي (الاتحاد)
برهنت السمعة الناصعة للإمارات ومكانتها العالمية المرموقة جدارتها من جديد إثر الفوز الكبير الذي حققه مرشحها فيصل الرحماني برئاسة الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «افهار» في انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي بمقره في العاصمة الفرنسية باريس التي جرت امس.
وشهدت الانتخابات تفوقاً كاسحاً لمرشح الإمارات للدورة الانتخابية الجديدة التي تمتد لأربعة أعوام بحصول الرحماني على 21 صوتاً، في حين حازت بلجيكا 17 صوتاً، وجاء مرشح قطر سامي البوعينين ثالثاً بـ 16 صوتاً وبنفس عدد الأصوات حلت السويد رابعاً.
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كما أهدى الإنجاز لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ودور سموه البارز في نهضة الخيل العربي، مؤكداً أن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان كان لها الأثر البارز في تفوقه وفوزه في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة بأغلبية كاسحة وتصويت جميع أعضاء الجمعية العمومية، مبيناً أن الإمارات كسبت ثقة الجمعية العمومية بسمعتها ومكانتها المتقدمة وعلاقاتها المتينة مع كافة دول العالم برسالتها السامية وانفتاحها بسلام ومحبة على الجميع ونهجها القائم على أساس النجاح والتميز في شتى المجالات، ومنها قطاع رياضة الخيل والفروسية الذي يواصل تحقيق الإنجازات العالمية المشهودة لمسيرته الحافلة بالنجاحات وللخيل العربي الأصيل المتجذر بتاريخ وتراث الإمارات والسعي الدؤوب لإعلاء شأنه بين الأمم.
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وقال الرحماني: إن الفترة المقبلة وبفضل دعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يشهد الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة تغييرات كثيرة، وسيتم تفعيله بصورة أكبر، واشمل لتحقيق بصمة الإبداع الإماراتية في الدورة الانتخابية الجديدة، مضيفاً أن الفوز برئاسة الاتحاد الدولي بعد مسيرة حافلة بخدمة قطاع الخيل والفروسية يمثل مصدر فخر واعتزاز ليس لي فحسب، وإنما لكل شعب الإمارات، كما يشكل إنجازاً مهماً في مسيرة المنجزات التنموية التي تحققها الدولة بقيادتها الرشيدة في مختلف القطاعات.
وأكمل قائلاً: نشكر جميع من صوت للإمارات ونثمن باعتزاز جميع الأصوات التي وثقت بنا وبإمكاناتنا لقيادة دفة الاتحاد، وهو الأمر النابع من مكانة الدولة ومسيرة رجالها المخلصين الذين برهنوا نجاحات كبيرة في جميع الميادين.