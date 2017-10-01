الرحماني رئيساً للاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «افهار»

أبوظبي (الاتحاد)

برهنت السمعة الناصعة للإمارات ومكانتها العالمية المرموقة جدارتها من جديد إثر الفوز الكبير الذي حققه مرشحها فيصل الرحماني برئاسة الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «افهار» في انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي بمقره في العاصمة الفرنسية باريس التي جرت امس.

وشهدت الانتخابات تفوقاً كاسحاً لمرشح الإمارات للدورة الانتخابية الجديدة التي تمتد لأربعة أعوام بحصول الرحماني على 21 صوتاً، في حين حازت بلجيكا 17 صوتاً، وجاء مرشح قطر سامي البوعينين ثالثاً بـ 16 صوتاً وبنفس عدد الأصوات حلت السويد رابعاً.

وأهدى فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «افهار» مستشار مجلس أبوظبي الرياضي الفوز بالانتخابات ورئاسة الاتحاد الدولي إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تثميناً لدعمهم السخي، وتقديراً لدورهم الريادي في دعم مسيرة إعلاء الخيل العربي الأصيل وسباقات الخيل والقدرة في شتى المحافل والمضامير العالمية.

كما أهدى الإنجاز لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ودور سموه البارز في نهضة الخيل العربي، مؤكداً أن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان كان لها الأثر البارز في تفوقه وفوزه في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة بأغلبية كاسحة وتصويت جميع أعضاء الجمعية العمومية، مبيناً أن الإمارات كسبت ثقة الجمعية العمومية بسمعتها ومكانتها المتقدمة وعلاقاتها المتينة مع كافة دول العالم برسالتها السامية وانفتاحها بسلام ومحبة على الجميع ونهجها القائم على أساس النجاح والتميز في شتى المجالات، ومنها قطاع رياضة الخيل والفروسية الذي يواصل تحقيق الإنجازات العالمية المشهودة لمسيرته الحافلة بالنجاحات وللخيل العربي الأصيل المتجذر بتاريخ وتراث الإمارات والسعي الدؤوب لإعلاء شأنه بين الأمم.

وشدد على أن النهج الذي أسسه المغفور له، بإذن الله، تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ودعمه الكبير لسباقات الخيول العربية الأصيلة في مختلف المضامير العالمية، وإكمال المسيرة ومضاعفتها على يد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان كان وما زال حديث العالم أجمع، متقدماً بالشكر والتقدير للواء الدكتور أحمد ناصر الرئيسي رئيس اتحاد الفروسية لاهتمامه ومتابعته المتواصلة، ومطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي ولارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي لمنصور بن زايد للخيول العربية، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «افهار».

وقال الرحماني: إن الفترة المقبلة وبفضل دعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يشهد الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة تغييرات كثيرة، وسيتم تفعيله بصورة أكبر، واشمل لتحقيق بصمة الإبداع الإماراتية في الدورة الانتخابية الجديدة، مضيفاً أن الفوز برئاسة الاتحاد الدولي بعد مسيرة حافلة بخدمة قطاع الخيل والفروسية يمثل مصدر فخر واعتزاز ليس لي فحسب، وإنما لكل شعب الإمارات، كما يشكل إنجازاً مهماً في مسيرة المنجزات التنموية التي تحققها الدولة بقيادتها الرشيدة في مختلف القطاعات.

وأكمل قائلاً: نشكر جميع من صوت للإمارات ونثمن باعتزاز جميع الأصوات التي وثقت بنا وبإمكاناتنا لقيادة دفة الاتحاد، وهو الأمر النابع من مكانة الدولة ومسيرة رجالها المخلصين الذين برهنوا نجاحات كبيرة في جميع الميادين.