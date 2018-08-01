سول تدعو "آسيان" لتأييد سياستها تجاه الجارة الشمالية

د ب أ

تعقد وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانج كيونج-هوا، التي تزور سنغافورة حاليا، لحضور سلسلة من اجتماعات وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا(آسيان)، محادثات ثنائية مع نظرائها من ماليزيا وميانمار وفيتنام وكمبوديا وبروناي ولاوس وغيرها، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء اليوم الأربعاء.

وتشرح الوزيرة للدول الأعضاء في آسيان، جهود الحكومة الكورية الجنوبية لنزع السلاح النووي الكامل وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، وتدعوها إلى تقديم الدعم والتعاون لسياستها تجاه شبه الجزيرة الكورية.

كما تناقش الوزيرة سبل تعزيز التعاون في مجالات الدبلوماسية والاقتصاد وحماية المواطنين في الخارج.

وخلال المحادثات الثنائية بين الوزيرة الكورية الجنوبية ونظيرها من لاوس، من المنتظر أن يتم تبادل وجهات النظر حول دعم الحكومة الكورية الجنوبية لحادث انهيار سد في لاوس.

ويشارك في الاجتماع الحادي والخمسين لآسيان، وزراء ونواب وزراء خارجية 30 دولة، بمن فيهم شركاء الحوار مع آسيان.

ويبدأ الاجتماع الـ51 لوزراء خارجية آسيان أعماله اليوم الأربعاء ويستمر حتى الرابع من أغسطس الجاري.

والآسيان هو تجمع اقتصادي سياسي تأسس عام 1967.

ويهدف هذا التجمع إلى تسريع النمو الاقتصادي في جنوب شرق آسيا، وإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء.