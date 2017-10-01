تأجيل الحسم بين الوداد واتحاد الجزائر في «الأبطال»

الجزائر (د ب أ)

فرض الوداد البيضاوي المغربي التعادل السلبي على مضيفه اتحاد الجزائر، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، واقترب الوداد خطوة كبيرة من التأهل لنهائي البطولة. جاءت بداية المباراة قوية من أصحاب الأرض الذين حاولوا مباغتة منافسهم بهدف مبكر وشنوا، هجمات سريعة عن طريق عبد الرحمن مزيان والظهيرين محمد مفتاح ومختار بن موسى لكن التكتل الدفاعي المكثف للوداد أبطل خطورتها. وفي المقابل، كاد يوسف رابح مدافع الوداد يهز شباك الحارس زماموش في الدقيقة التاسعة بضربة الرأس ولكن الكرة أخطأت المرمى.

بعد هذه الفرصة، تخلى لاعبو الوداد عن انكماشهم الدفاعي وحاول الاتحاد الرد من وسنحت فرصتان للفريق المغربي، لكن الحارس زماموش كان لهما بالمرصاد.

وعاد اتحاد الجزائر للسيطرة على مجريات اللعب وحاول بن موسى تهديد الحارس لعروبي، لكن سوء التركيز أضاع فرص التسجيل.

وتحسن أداء اتحاد الجزائر مع بداية الشوط الثاني، في حين فضل الوداد تأمين دفاعه، والاعتماد على المرتدات السريعة.

وسعى اتحاد الجزائر لهز الشباك عن طريق رؤوف بنجيت في الدقيقة 55 ثم أمير سعيود في الدقيقتين 57 و60 ولكن دون جدوى، كما علت الكرة العارضة إثر ضربة رأس من فاروق شافعي في الدقيقة 64. ودفع البلجيكي بول بوت المدير الفني لاتحاد الجزائر بزيري حمَّار بدلاً من حمزاوي في الدقيقة 68 .

وفي المقابل، رد حسين عموتة مدرب الوداد بإشراك إسماعيل الحداد مكان داهو نيكاس في الدقيقة 72 وتوالى ضغط اتحاد الجزائر لكن هجمات الفريق عجزت أمام دفاع الوداد لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، وهو ما يصعب مهمة اتحاد الجزائر في مباراة الإياب المقررة في 20 أكتوبر المقبل بالدار البيضاء.