«العالمي» ينتزع «النصر» أمام الشباب

الرياض (أ ف ب)

أبدى موريس روجيرو المدير الفني لفريق النصر السعودي سعادته بالفوز الثمين 1/ صفر على الشباب في الدوري. وأوضح روجيرو أن الفريقين قدما أداء جيدا خلال المباراة، لكن الأفضلية كانت للاعبي النصر مما أدى لتكلل جهودهم بالفوز.

وقال اللاعب أحمد الفريدي، الذي صنع هدف الفوز لزميله محمد فوزير «سيطرنا على مجريات المباراة بنسبة أكبر، والأهم هو تحقيق الفوز خاصة قبل فترة التوقف، قدمنا مباراة جيدة للغاية أمام الشباب والأخير أيضا ظهر بمستو رائع».

وأضاف: «بلا شك، المجهود الفردي للاعبين مطلوب في كل مباراة، ولدينا خط وسط مميز ويمتلك مهارات فردية عالية».

فيما أكد مايك نويل المدير الفني لفريق الشباب فخره بأداء اللاعبين أمام النصر رغم الهزيمة.