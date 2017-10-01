مونتيلا.. وحيداً في مواجهة «الذئاب»!

مراد المصري (دبي)

سيكون الإيطالي فيتشنزو مونتيلا مدرب ميلان، الرجل الأكثر وحدة في العالم بينما يقف أمام دكة بدلاء فريق في مواجهة روما اليوم في الجولة السابعة للدوري الإيطالي، مدركا أن 70 ألفا في المدرجات وملايين من الجماهير حول العالم ستراقبه عن كثب وتنتظر أي هفوة من فريقه لمواصلة مطالبة النداء بالإطاحة به من على رأس الجهاز الفني.

وبينما يقوم مونتيلا باختيار التشكيلة التي سيبدأ فيها مواجهة فريق «ذئاب روما»، فإنه يدرك تماما أن لا أحد سيتوافق تماما مع جميع اللاعبين الذين سيدفع بهم إلى أرضية الميدان، وفيما تحمل هذه المباراة الكثير من الاحتمالات، نظرا لقوة المنافس الذي يتميز بالانسجام مقارنة بتشكيلة ميلان الحالية التي تم تعزيزها بلاعبين مميزين في مختلف المراكز لكنهم ما زالوا في طور النمو معا، فإن مونتيلا فقط سيتحمل أي خطأ أو نتيجة سلبية في أرضية الملعب.

وكانت الخسارة أمام سامبدوريا في الجولة الماضية لتصبح المباراة الثانية على التوالي خارج ملعبه التي يخسر بها ليتوقف رصيد «الروزنيري» عند 12 نقطة، وراء زيادة الضغوطات على مونتيلا الذي كان يخلد للراحة الأربعاء الماضي دون أن يدرك أن خسارة بايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية، ستعني أخبارا سيئة له، وذلك مع إعلان النادي الألماني إقالة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ليصبح المدرب القديم لميلان أقوى المرشحين لخلافة مونتيلا، وسط مطالبات جماهيرية كبيرة بعودة صانع الأمجاد الأوروبية.

وفيما يحوم «شبح» أنشيلوتي حول مونتيلا رغم تجديد الثقة به من إدارة ميلان، فإن المدرب استقبل هذه الأخبار بالمزاح لتخفيف حدة الأمور، موضحا أن بإمكان أنشيلوتي العمل مساعدا له في ميلان !، قبل أن يتدارك ذلك ويؤكد القيمة الكبيرة للمدرب، وقال: أضع كارلو أنشيلوتي في مرتبة عالية، عندما بدأت بالتدريب كنت أذهب لمتابعة حصصه التدريبية، ودائما ما عاملني كأخ له، حتى إنه قال لي إن أردت أن تكون مساعداً لي في تشيلسي فلا مشكلة في ذلك.