مانشستر يونايتد يعبر كريستال بالاس برباعية

لندن (د ب أ)

فاز مانشستر يونايتد بسهولة على ضيفه كريستال بالاس 4/صفر في المرحلة السابعة من المسابقة.

وفي مباريات أخرى فاز توتنهام على مضيفه هيديرسفيلد 4/ صفر، وستوك سيتي على ساوثهامبتون 2/ 1، وويستهام يونايتد على سوانسي سيتي 1/صفر وتعادل وست بروميتش البيون مع واتفورد 2/ 2، وبورنموث مع ليستر سيتي سلبيا.

وعلى ملعب اولد ترافورد حسم مانشستر الفوز دون عناء حيث تقدم الإسباني خوان ماتا بهدف في الدقيقة الثالثة وتكفل لاعب الوسط البلجيكي مروان فيلايني بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 35 و49 قبل أن يختتم البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل في الدقيقة 86.

الفوز رفع رصيد مانشستر إلى 19 نقطة.